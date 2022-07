Page, preocupado por que la permanencia de Podemos en Gobierno redunde en la "imposibilidad" de llegar a acuerdos con PP

TOLEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su preocupación por el hecho de que la permanencia de Unidas Podemos provoque que no puedan llegarse a grandes acuerdos de Estado con el Partido Popular.

"Me preocupa si su permanencia en el Gobierno tiene como consecuencia directa la imposibilidad de llegar a grandes acuerdos con el PP, además de ser triste para el país, supondría desde mi punto de vista un inmenso poder para Podemos. No poder por acción, pero sí por omisión. Eso no nos lo podemos permitir", ha dicho expresamente García-Page en una entrevista con El País recogida por Europa Press.

Durante la conversación, García-Page ha señalado además sobre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "es consciente de que la gente reclama acuerdos y moderación".

"El 'no' por sistema perjudica a los partidos que tienen opción de gobernar", ha avisado García-Page a su "colega" Núñez Feijóo.

El líder del Ejecutivo castellanomanchego, en otro orden de cosas, ha hecho referencia también a las conclusiones del Debate sobre el Estado de la Nación, celebrando no lo que se aprobó, sino "lo que no salió" durante la sesión.

"Ni la corrupción ni ningún recorte, contrariamente a lo que sale en todos estos debates", ha apuntado.