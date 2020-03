Page propone suspender las clases desde este viernes adelantando el parón en la UCLM previsto para el lunes

Page toma la decisión tras la recomendación del Gobierno de España y vuelve a avisar al rector de la UCLM: "Ha ido por libre; se valorará"

TOLEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado este jueves que tras proponer en la reunión del Comité de Seguimiento ante el avance del coronavirus la suspensión total desde este viernes de toda la actividad docente en la Comunidad Autónoma a todos los niveles, se ha tomado la decisión de permitir que este viernes acudan los profesores a los centros escolares para programar su actividad en el corto plazo, si bien el lunes quedarán cerrados por completo las infraestructuras educativas.

En rueda de prensa, ha pedido que, ya que se cierran los centros escolares, la recomendación pasa por mantener a los alumnos en casa, "limitar los movimientos" y no salir a la calle.

"Si mañana viernes, a las 19.00 horas, hay cientos de miles de personas que salen de Madrid, tendremos una fotografía compleja", ha advertido García-Page, quien ha pedido tener en cuenta que "la transmisión tiene que ver con el movimiento".

Si se decide "cerrar colegios", toca entender que "todo lo demás está limitado", aunque haya gente que "piense que conviene una posición más electoral".

"SORPRESA" POR LA RUEDA DE PRENSA DE SÁNCHEZ

García-Page ha mostrado su "sorpresa" por el contenido de la comparecencia de Pedro Sánchez de esta misma tarde, ante lo que no queda "más remedio" que suspender la actividad escolar. Esta decisión llega después de una "recomendación" del propio presidente.

"Respeto y acato la decisión del Gobierno de España. Ayer nos pidió el Ministerio de Sanidad esperar a hoy a las 20.00 horas para tomar decisiones, y es lo que hemos hecho. Y es lo que en coherencia he pedido a los responsables públicos", ha ahondado el presidente regional.

Pero toda vez que Pedro Sánchez "ha anticipado una decisión que no se ha comunicado preventivamente" a las comunidades autónomas con respecto a la actividad lectiva, la reacción del Gobierno autonómico ha sido la de asumir "por completo" la autoridad del Ejecutivo central.

La región ha querido "mantener la disciplina sanitaria" marcada por el Ministerio, que "recomendaba" esperar a las 20.00 horas, y aunque no se trata de "recriminar" al presidente del Gobierno haber cambiado el paso --"sus razones tendrá", ha aseverado--, ha insistido en que la decisión "no es consensuada con las comunidades autónomas, aunque sí asumida".

Se decreta por tanto la suspensión de la actividad escolar yendo "más lejos que otros", ya que se pide a los profesores que este viernes acudan a programar el corto plazo, pero que ya el lunes todos los centros permanezcan cerrados.

NUEVO AVISO AL RECTOR Y REVISIÓN DEL CONTRATO-PROGRAMA

Independientemente de estas decisiones de tipo sanitario, ha querido ratificarse en cuanto a sus afirmaciones contra el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, que "ha ido por libre" al decretar la suspensión de la actividad docente el lunes, lo cual ha incurrido en el "pánico".

"Se valorará en su momento en todos los sentidos, y en la misma medida en que se han suspendido las prácticas, asumimos la prohibición de suspender la investigación, mañana mismo", ha avisado.

A esto ha sumado que, en el corto plazo, habrá que abordar la situación del contrato-programa de financiación con la institución académica. "Me hubiera gustado que nos consultara".

PIDE DISCULPAS POR EL "MALENTENDIDO"

También ha querido explicar sus afirmaciones en torno al personal docente, criticadas por el Partido Popular, recalcando todo su apoyo y "reconocimiento" a los profesores.

"Que se me disculpe si en algún momento he dicho algo que se me pueda malinterpretar. Pero el PP, a pesar de que en privado me dice una cosa, en público dice otra", ha abundado, en alusión a unas informaciones en las que apuntaba que los profesores cogerían "vacaciones" quince días, algo que ha matizado.

El líder del Ejecutivo ha lamentado esta postura de los críticos, si bien ha dejado claro que "poco tiene que ver" con el verdadero problema.

"Tomaros esto como lo que es, un brote que puede generar una dinámica desbocada en el empleo y en la economía en España, algo que nosotros no queremos propiciar", ha señalado. "No vamos a propiciar un agujero económico y social en la economía y en el empleo de la región y de España".

En otro orden de cosas, ha querido agradecer a los empleados públicos el poco absentismo laboral registrado en los últimos días, celebrando que hayan seguido asistiendo a su puesto de trabajo pese a la alerta.

En cuanto a la situación del funcionariado en general, ha abierto la puerta a estudiar el teletrabajo, poniendo de manifiesto la dificultad de establecer una medida general al respecto.

"Quien no pueda teletrabajar, veremos conciliación y veremos posibilidades, pero siempre desde el respeto al servicio público y en coordinación con los sindicatos", ha señalado.

RESOLUCIÓN URGENTE

De su lado, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha informado que el Gobierno de Castilla-La Mancha publicará este mismo viernes una resolución urgente por la que se suspende la actividad docente presencial en todos los niveles educativos de la Comunidad Autónoma, y se ofrecen una serie de instrucciones sobre cómo proceder hasta que se reestablezca de nuevo la actividad en las aulas.

La consejera ha explicado que esta decisión ha estado motivada "por las indicaciones que se han hecho llegar desde el Gobierno de España, tras las declaraciones efectuadas por el presidente del Gobierno y tras estudiar concienzudamente todas las cuestiones que tienen relación con nuestra región".

La resolución será de aplicación desde este viernes, día 13 de marzo, para todo el alumnado, y desde el lunes día 16 de marzo para el profesorado; y se aplicará hasta recibir las indicaciones del Gobierno central. A partir del próximo lunes habrá un responsable por centro educativo para garantizar cualquier incidencia que pudiera producirse durante el tiempo de cierre, ha informado la Junta en nota de prensa.

Este periodo de cierre temporal de los centros educativos no significa, ha continuado, que se paralice la actividad educativa, que seguirá desarrollándose a través de las plataformas digitales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes u otros medios alternativos para quien no disponga de estas tecnologías.

"Se van a mandar una serie de instrucciones a todos los equipos directivos, que serán los que organicen a los claustros de profesores y a los equipos docentes para que tomen las medidas oportunas", ha aseverado la consejera.

Para la etapa de Educación Primaria, cada tutor o tutora hará llegar a las familias, a través de los medios digitales establecidos en el centro, el material mencionado que estará vinculado, prioritariamente, a las áreas de carácter más instrumental (lectura y escritura y matemáticas).

En la etapa de Secundaria, igualmente, el profesorado de cada materia, coordinado con el profesorado tutor, preparará también los materiales necesarios y establecerá contacto directo con el alumnado vía digital para hacer el seguimiento o trabajos de corrección.

Los alumnos de segundo curso de Bachillerato, que en junio tendrán que enfrentarse a las pruebas de acceso a la universidad (EvAU), serán objeto de "especial atención" durante estos días de suspensión de clases. Para el resto de las evaluaciones, la Consejería de Educación adaptará el calendario actual.

La titular de Educación, Cultura y Deportes ha finalizado su intervención haciendo un llamamiento "a la serenidad y a la tranquilidad de toda la comunidad educativa" y ha destacado la labor que está desarrollando tanto el personal docente como el no docente en la lucha contra el coronavirus.