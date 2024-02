Page solicitará en Europa flexibilizar las condiciones de productores de C-LM ante su "desventaja" con terceros países

Archivo - El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, interviene durante el acto de 25 aniversario de Europa Press Toledo, a 3 de noviembre de 2021, en Toledo, Castilla La-Mancha (España). La agencia lleva informando en Castilla La-Mancha d - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a solicitar en el próximo Comité Europeo de las Regiones, que se celebrará en el mes de abril, la flexibilización de las condiciones de los productores castellanomanchegos ante la "desventaja" que sufren respecto a terceros países.

Así lo ha anunciado este miércoles en el transcurso de la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno la portavoz regional, Esther Padilla, quien ha apuntado que el presidente regional trasladará las reclamaciones del campo castellanomanchego para que sus condiciones se adecuen a la realidad de la región.

Unas reivindicaciones que Padilla ha dicho que se harán en el lugar en el que hay que hacerlas, como es el Comité Europeo de las Regiones y de una manera "muy consensuada" con las organizaciones agrarias y negociando con el Ministerio del ramo "desde una posición de fortaleza".

A preguntas de los medios, la portavoz ha concretado que esa flexibilización que reclamará García-Page pasa por relajar los criterios medioambientales, el uso de químicos o cuestiones que tiene que ver más con asuntos comerciales.

"A veces a los agricultores de Europa se les prohíbe utilizar determinados productos y luego se está permitiendo la entrada de productos de terceros países a los que no se les exige o no se garantiza que no hayan usado esos productos", ha manifestado Padilla.

Una condición, ha proseguido la portavoz del Gobierno castellanomanchego, que "condiciona" al sector y se puede utilizar para bajar los precios, dejando a los productores en una situación de desventaja.

LA JUNTA "SIEMPRE" HA TENDIDO LA MANO

Durante su comparecencia, Padilla ha analizado la manifestaciones que están protagonizando estos días los agricultores y ganaderos en Castilla-La Manca para apuntar que la Junta, consciente de las dificultades que atraviesan, ha trabajado "siempre" tendiendo la mano, escuchando y compartiendo sus dificultades para buscar "las soluciones más adecuadas".

En este sentido, ha puesto en valor el apoyo del Ejecutivo regional al sector para afirmar que "se ha multiplicado" en los últimos años al destinar 285 millones de euros desde que García-Page es presidente frente a los 20 millones de euros que destinó el PP cuando gobernó la región.

También ha destacado el diálogo con el sector para atender sus peticiones y reclamaciones como la agilización de los pagos, la flexibilización burocrática de la PAC, facilitando el relevo generacional con más de 4.000 jóvenes incorporados estos años o la convocatoria para la modernización de las explotaciones agrarias y ganaderas.

"El campo es uno de los pilares de nuestra economía regional y del país, y nuestro compromiso con los agricultores y ganaderos es absoluta", ha indicado, para resaltar que el sector ha crecido en los últimos ocho años seis puntos al pasar a suponer del 12 al 18 por ciento del PIB regional.

Un incremento que ha achacado tanto a las medidas del Gobierno regional como a las del central como, por ejemplo, la rebaja del IRPF, la bonificación del gasóleo o las ayudas por la sequía, por el incremento de costes, para la modernización de regadíos o una PAC que beneficia a pequeñas y medianas explotaciones.

No obstante, ha indicado que la Junta respeta y comparte las reivindicaciones del sector en determinados asuntos como la Ley de la Cadena Alimentaria, que ha pedido que se refuerce para ser efectiva en su aplicación, congratulándose del anuncio de este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al respecto.

Finalmente, se ha referido a las críticas del PP acusando al Gobierno regional de tener el campo "abandonado", para indicar que si fuera así no habría crecido seis puntos del PIB en los últimos años. "El PP no tiene legitimidad para hablar del campo. Les gusta hacer demagogia pero la realidad y los datos son contundentes", ha zanjado.