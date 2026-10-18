La parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan visualiza sus 8 siglos de historia con un videomapping

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, asiste al videomapping por el 8º Centenario de la Parroquia Santa María La Mayor. - JCCM

CIUDAD REAL 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha asistido al primer pase del videomapping que se ha proyectado en Alcázar de San Juan para visualizar los 8 siglos de historia de su parroquia de Santa María la Mayor.

Este videomapping, que ha despertado gran expectación entre la ciudadanía, está dentro de la programación que están desarrollando en torno a su 8º centenario y cuenta con la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La fachada del templo se ha transformado en un gran espectáculo de videomapping de luz, color y sonido.

"Ciertamente ha sido impresionante ver, conocer, escuchar, sentir la historia de esta parroquia, de esta iglesia de Santa María la Mayor y hacerlo con un sistema súper novedoso, con una tecnología de mucho impacto visual y sonoro y, al mismo tiempo, reconocer no sólo la majestuosidad del edificio, sino también su importancia histórica en la vida de lo que es Alcázar de San Juan", ha señalado José Manuel Caballero.

"Tengo que agradecer a la parroquia y a la comisión organizadora del octavo centenario que nos pidiera la colaboración porque gustosamente la dimos", ha señalado Caballero junto a la alcaldesa, Rosa Melchor; al párroco de Santa María la Mayor, Francisco Javier Quevedo; y a la comisión organizadora, representada por Carolina Vela.

"Creo honestamente que la colaboración de todas las administraciones con la parroquia ha contribuido a obtener un resultado maravilloso que ha disfrutado la ciudadanía de Alcázar de San Juan y quienes hoy lo han visitado y que servirá para el futuro seguir haciendo cosas juntos", ha añadido.

El objetivo de esta programación, en la que colabora el Gobierno regional, está siendo conmemorar el VIII centenario de su declaración como parroquia por el arzobispo de Toledo fray Rodrigo Jiménez de Rada en 1226 y para la que están recabando el apoyo de las distintas instituciones.

Esta programación se inició el 1 de enero de 2026 y continuará hasta el 27 de diciembre.

El pasado año, el vicepresidente segundo recibió a la comisión organizadora en el Palacio de Fuensalida para conocer las ideas y propuestas de cara a esta conmemoración.