Las pernoctaciones hoteleras en Castilla-La Mancha bajan un 11,1% en septiembre

Archivo - Turismo en Castilla-La Mancha. - JCCM - Archivo

TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla-La Mancha en septiembre empeoran y descienden un 11,1% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 406.288 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 7,38% menos de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 224.699 viajeros.

Por nacionalidad, 184.983 eran residentes en España, el 82,32%, mientras que 39.716 (17,68%) fueron extranjeros.

Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 8,1% y los extranjeros se redujeron un 4%.

Del total de pernoctaciones en Castilla-La Mancha, 332.819 las realizaron residentes en España (un 81,92%), mientras que 73.469 (18,08%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 82,38 euros, lo que representa una subida del 5,2% interanual.

En general, los precios subieron un 4,82% respecto al año anterior en Castilla-La Mancha.

En total, en Castilla-La Mancha se alcanzó en septiembre una ocupación del 40,85% y el sector hotelero empleó a 3.456 personas (un incremento del 2,7% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,57%, seguida de Canarias (73,21%) y Comunitat Valenciana (67,93%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (40,85%), Extremadura (41,96%) y Castilla y León (46,89%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,28%) en septiembre junto a Cataluña (17,04%) y Andalucía (15,7%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a septiembre del año anterior en Ceuta (+13,7%) y en Madrid (+10,42%).

La menor subida se registra en Aragón, con una tasa de variación anual del +2,42%.