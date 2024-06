Personal del Hospital Quirón Salud Albacete, a la huelga general este viernes tras rechazar la propuesta de la empresa

ALBACETE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores y trabajadoras del Hospital Quirón Salud Albacete han decidido por "una amplia mayoría" rechazar la propuesta planteada por la empresa y realizar una huelga de 24 horas este viernes 28 de junio.

Después de cuatro jornadas de huelga realizadas todos los martes del mes de junio, el personal del Hospital Quirón Salud Albacete votó este martes si aceptaba o rechazaba la propuesta que la empresa puso sobre la mesa el pasado viernes, en una reunión que sirvió para desbloquear la negociación del convenio que dio pie a la convocatoria de las protestas.

"El resultado de la votación, que se realizó durante la concentración que tuvo lugar este martes, arrojó un rotundo rechazo a la propuesta de la empresa --84 votos en contra y 47 a favor--, por lo se mantiene la convocatoria de huelga general de este viernes 28 de junio", han indicado los sindicatos en nota de prensa.

CCOO y UGT mantenían que, a pesar de la mejora salarial y de otros aspectos relacionados con festivos y fines de semana y con las IT, la propuesta era "insuficiente, porque se parte de una situación muy baja".

N"o obstante, la última palabra la tenían los trabajadores y trabajadoras, que finalmente han optado por no conformarse con la subida del 18% en cuatro años, y reivindicar una mayor subida, además de otras cuestiones que no se incluyen en la oferta de la empresa", han considerad CCOO y UGT.

Tanto la secretaria general de CCOO Albacete, Carmen Juste, como la secretaria general de UGT Servicios Públicos Albacete, Maria José Tomás, coincidieron en advertir de que con una subida del 18% en cuatro años podría darse la situación de que al final de la vigencia del convenio seguiría habiendo personas cobrando por debajo del Salario Mínimo.

CCOO y UGT confían en reanudar las conversaciones y alcanzar un acuerdo que mejore la oferta que está ahora sobre la mesa.