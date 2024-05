El personal laboral de la Consejería de Educación se moviliza en C-LM ante la falta de cobertura de puestos de trabajo

TOLEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Los comités de empresa del personal laboral de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se han movilizado este jueves en las capitales de provincia de Castilla-La Mancha ante la falta de cobertura de puestos de trabajo por parte de la Administración regional.

En el caso de Toledo, la concentración ha tenido lugar en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, donde los allí congregados han gritado lemas como 'Menos asesores y más trabajadores', 'Sin limpieza no hay educación', 'El personal laboral no se vende', 'Page, escucha, estamos en la lucha' o 'Más inversión para educación'.

La presidenta del Comité de Empresa de Personal Laboral de la provincia, Pasión Pérez, ha señalado, en declaraciones a los medios, que la concentración de hoy tiene lugar debido a la "desidia y al abandono" de la Administración hacia el personal laboral de centros dependientes de la Consejería de Educación.

"PERMANENTEMENTE CASTIGADOS"

"Estamos aquí para reivindicar unos servicios públicos, educativos y culturales de calidad", ha manifestado, para agregar que hay categorías de personal laboral "muy maltratadas" como pueden ser los ordenanzas, de los que ha destacado su labor "fundamental", al tiempo que ha lamentado que estén "permanentemente castigados".

Una afirmación que ha achacado a que no se cubren las bajas ni las jubilaciones, lo que hace que en ellos recaiga "mucha sobrecarga" de trabajo. "Se sienten desmotivados y se sienten invisibilizados para esta Administración", ha indicado, para agregar que otro colectivo con problemas es el de limpieza y servicios domésticos.

"Durante la pandemia pasó a ser fundamental y aunque ahora no hay pandemia, no deja de ser importante esa limpieza y esa desinfección. Y sin embargo las plantillas no están cubiertas al cien por cien", ha lamentado la presidenta del Comité de Empresa de Personal Laboral de la provincia de Toledo.

Ha sumado a ello a los oficiales de mantenimiento, que ha calificado como una categoría "en extinción y privatizada en parte", añadiendo que hay centros educativos que no cuentan con esta figura por lo que no pueden hacer frente al arreglo de una gotera o a la limpieza de patios, "que están llenos de yerbajos y excrementos de animales donde juegan nuestros niños y nuestras niñas".

MESA TÉCNICA DE EDUCACIÓN

Pérez se ha referido también a la mesa técnica que la Consejería ha convocado para este jueves donde ha presentado "una importante" creación de plazas de personal laboral pero de categorías que son de atención directa, por lo que teme que vaya en repercusión de otras categorías como la de ordenanza, limpieza u oficiales de mantenimiento.

"Lo que buscan --la administración-- es el equilibrio presupuestario, pero no pueden dejar de dotar plazas de personal de atención directa e ir quitando lo que ellos consideran plazas menos importantes. Por ello, estamos aquí para reivindicar que se cubran todas las plazas y que no veamos a nuestro personal sobrepasado por esa sobrecarga de trabajo", ha zanjado.

De su parte la delegada de CCOO en el Comité de Empresa de Educación, Ana Delgado, ha pedido al Gobierno regional que haga una modificación en las políticas de cobertura de plazas en los centros ante la política con "enfoque presupuestario" que está llevando a cabo. "Pedimos que las políticas de cobertura no vayan encaminadas a la ejecución del presupuesto, sino de las propias necesidades del centro".

"No podemos admitir que el Gobierno haga una política de necesidad presupuestaria ante la necesidad que tiene que tener el centro educativo", ha sostenido, para agregar que las plantillas están sin actualizar desde el año 2010 y, mientras, los centros han cambiado, se han ampliado o hay aulas prefabricadas, "pero sin embargo el personal laboral sigue siendo el mismo".

SEGUIR AVANZANDO

Respecto a la mesa técnica que ha convocado este jueves la Consejería y tras valorar la creación de plazas de personal laboral, ha afirmado que hay que seguir avanzando insistiendo en que es necesario actualizar las plantillas y dar prioridad a la atención.

A preguntas de los medios, la delegada de CCOO en el Comité de Empresa de Educación ha explicado que a nivel regional hay alrededor de un 10% de la plantilla del personal laboral sin cubrir "permanentemente".

Por último, Eva María Puebla de CSIF ha indicado que la educación es un "proceso permanente" que empieza en las escuelas infantiles y se va prolongando a lo largo de la vida escolar. "La educación no es solo cosa del personal docente porque en un centro no se puede abrir sus puertas si día tras día faltan ordenanzas, personal de limpieza, personal de mantenimiento, técnicos infantiles o técnicos educativos", ha subrayado.

"El Gobierno de Cospedal recortó notablemente las plazas de empleados públicos y el actual Gobierno sigue manteniendo estos recortes ahorrándose así un dinero que utiliza en otros menesteres", ha dicho, para afirmar que es necesario que se actúe para acabar con la situación actual "de falta de coberturas, centros ruinosos, plantillas envejecidas, personal con sobrecarga y ratios elevadas".