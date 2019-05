Picazo mejorará la comunicación con el Comité de Regiones

Actualizado 16/05/2019 12:21:19 CET

ALBACETE, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Cs a la Junta de Comunidades, Carmen Picazo, ha defendido que Europa es Bruselas, pero "también lo es Puertollano, Chinchilla de Montearagón o Elche de la Sierra" y ha avanzado que la formación trabajará por mejorar "la comunicación y coordinación" con el Comité de Regiones, para que "los intereses de Castilla-La Mancha sean tenidos en cuenta".

En declaraciones de los medios antes del desayuno con representantes empresariales de Albacete, al que ha asistido la número 3 de la candidatura europea de la formación, Soraya Rodríguez, Picazo ha resaltado que lo que se decide el 26 de mayo son las políticas para los ayuntamientos y para la región, pero "muchas de esas políticas se deciden en la Unión Europea".

Por eso, ha defendido, ese día hay que elegir también si los ciudadanos quieren "un modelo populista" o el modelo "liberal y de progreso" que defiende Ciudadanos, que aspira a "un proyecto común, de prosperidad, unión, paz y oportunidades".

Así, la candidata a la Junta ha afirmado que la apuesta de su partido pasa por trabajar "por incrementar las políticas europeas en materia fiscal, cultural, de deportes o de seguridad" y por "crear una mejor comunicación y coordinación con el Comité de Regiones, para que los intereses de Castilla-La Mancha sean tenidos en cuenta".

AMENAZA DE LOS EXTREMISMOS

Rodríguez, por su parte, ha alertado de la "amenaza" que supone la entrada y el avance de "los extremismos" en Europa, porque "nunca ha estado tan en riesgo este proyecto político, solidario y de progreso". Lamentablemente "hoy" los que quieren acabar con este proyecto "están dentro" y hablan ya de "hacer reformas", que implican "destruir este proyecto".

La candidata número 3 al Parlamento Europeo por Cs ha avanzado que van a trabajar claramente "por los espacios abiertos" y por una Europa "libre de fronteras". De ahí, su defensa por el espacio Schengen, la apertura de los mercados y los acuerdos de libre comercio.

Sin embargo, sí ha dejado claro que, en ese espacio abierto, hay que "exigir las mismas condiciones y estándares" a los países terceros que a los de la Unión Europea, para que se dé una situación de "libre competencia".

A ello, "no vamos a permitir que el espacio Schengen se convierta en una vía de escape con fugados de la justicia", como ocurrió --ha citado-- con Puigdemont, que "lo utilizó" para huir de sus la responsabilidad que tenía con la justicia, y por ello el compromiso de Cs es "no votar a un Comisario de Justicia e Interior que no se comprometa a modificar la Euroorden".

El candidato de Cs a la Alcaldía, Vicente Casañ, que ha agradecido la visita de Rodríguez, ha avanzado que, si gobierna en la capital, se preocupará "en la firma de acuerdos de cooperación" con otras ciudades europeas similares de Albacete porque "lo que funciona bien" en ellas "ha de ser copiado y mejorado".

Si es alcalde de la ciudad se tomará "buena nota del ámbito europeo en materia de transparencia y buen gobierno y de la digitalización y la integración". El mensaje que quieren lanzar es que "Europa merece la pena" y juntos se llegará al objetivo "de la prosperidad".