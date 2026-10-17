Piden cuatro años de cárcel para un policía local de Alcázar acusado de falsificar una placa de vado

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CIUDAD REAL 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes, 20 de octubre, a un agente de la Policía Local de Alcázar de San Juan acusado de falsificar presuntamente una placa de vado para colocarla en un inmueble de su propiedad.

La Fiscalía solicita para el acusado cuatro años de prisión por un delito de falsedad en documento público, además de 20 meses de multa con una cuota diaria de ocho euros y cuatro años de inhabilitación.

Según recoge el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el agente habría aprovechado su condición de policía para obtener "fuera de las vías legales" una placa de vado del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan con el número de licencia 08111.

La acusación pública sostiene que posteriormente alteró la numeración de la placa, sustituyéndola por la 08133, y la colocó sin disponer de licencia en un inmueble de su propiedad situado en el municipio alcazareño.

La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de falsedad en documento público, por lo que pide para él cuatro años de prisión.