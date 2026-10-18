Piden cuatro años de prisión para dos acusados de tráfico de drogas en Albacete en 2025

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ALBACETE 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia provincial de Albacete celebra este martes, 20 de octubre, el juicio contra E.A.D.M. y C.C.S.G., acusados de un delito de tráfico de drogas en agosto de 2025, por los que la Fiscalía solicita 4 años de prisión.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el 22 de agosto de 2025, E.A.D.M. y C.C.S.G. fueron sorprendido en un control rutinario de la Policía Nacional en la calle Pozo de Albacete, portando en el vehículo en el que iban, propiedad de E.A.D.M., 51,55 gramos de cocaína con una pureza del 88,7%.

Las autoridades policiales infirieron que se trataba de sustancias destinadas a la venta ilícita, por la que ambos acusados, de común acuerdo, habrían obtenido un valor total de 5.728,89 euros. Los acusados habrían sido descubiertos, además, en posesión de 1.005 euros procedentes del tráfico ilícito, de los cuales el acusado E.A.D.M., portaba 865 euros y el acusado C.C.S.G., 140 euros.

Los acusados se encuentran privados de libertad por esta causa desde el 22 de agosto de 2025, tras ser decretada prisión provisional el 24 de agosto de ese año.

Según la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de tráfico de drogas en calidad de coautores, por el que solicita penas de 4 años de prisión y multa de 15.000 euros.