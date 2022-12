El pintor ciudadrealeño Jesús Calzada trae su visión de los mitos a Toledo desde los clásicos hasta los contemporáneos

TOLEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural San Clemente, dependiente de la Diputación de Toledo, acoge la primera exposición del pintor ciudadrealeño Jesús Calzada en Castilla-La Mancha, que con 71 pinturas distribuidas presenta bajo el título de 'Mitos'.

La muestra ha sido inaugurada esta viernes por la diputada de Educación y Cultura, Cristina Cebas.

Se trata de "un pintor de larga trayectoria artística que ha exportado el arte manchego por todo el mundo, al haber expuesto en París, Venecia o México, y haber colaborado como director de arte con Pedro Almodóvar, José Luis Cuerda, la Factoría Disney, en series de televisión y anuncios publicitarios para grandes marcas".

Cristina Cebas hacía alusión a la vocación artística de Jesús Calzada "que pinta desde los 6 años, y que no ha parado de formarse desde entonces, aumentando su prestigio y su reconocimiento nacional e internacional, impulsado exponencialmente tras la realización al óleo de la portada discográfica de Isabel Pantoja", ha informado la Diputación en nota de prensa.

La diputada de Educación y Cultura ha asegurado que "Jesús Calzada es un hombre volcado en su oficio de artista, como queda demostrado en esta muestra, pero fiel a sus raíces y origen, teniendo a su abuela Marina como musa de muchas de sus obras, así como a sus familiares y vecinas de San Lorenzo de Calatrava, su pueblo natal, como protagonistas de algunos de sus anuncios".

La diputada ha recorrido las seis salas de la exposición junto a Jesús Calzada, dedicadas cronológicamente a los mitos cristianos, clásicos, superficiales, contemporáneos, artísticos y manchegos, descubriendo, según el artista, los cambios producidos en la historia y las nuevas necesidades de la sociedad moderna, con claras alusiones a la pintura de El Greco, aunque ofreciendo cuadros dotados de la visión más actual de Calzada.

VIAJARÁ A MÉJICO

La exposición ha estado comisariada por Juan Pablo Rueda y "tras acabar su periplo en Toledo, el próximo 14 de enero, la sala dedicada a los mitos viajará a Méjico, donde podrán disfrutar del universo de un artista completo, capaz de despertar emociones ante su obra variada, sugerente y diferente, que le otorga el marchamo de artista total, de hombre dotado de la sensibilidad que el artista condiciona para enseñarnos lo que el arte y su pintura pueden ofrecer".

La exposición de Jesús Calzada muestra su orgullo por su lugar de procedencia, en San Lorenzo de Calatrava, en Ciudad Real, así como por sus raíces, con una propuesta llena de sugerencias pictóricas que definen su capacidad para despertar emociones a través de la pintura.

Jesús Calzada estudió bachillerato artístico en la Escuela de Artes Pedro Almodovar, de Ciudad Real, es licenciado en Dirección de Arte, Escenografía y Arquitectura Efímera en la Escuela Universitaria de Artes TAI (Universidad Rey Juan Carlos) y ELIA (The European League of Institutes of Arts)de Madrid.

Calzada ha destacado como cartelista para hermandades de Semana Santa de Andalucía, así como por realizar una portada pintada para la cantante Isabel Pantoja.

También, ha sido seleccionado por Planeta Gala Tv, la plataforma digital de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores de Córdoba, como artista promocional, inaugurando un espacio propio en su plataforma donde Calzada lleva colaborando desde hace unos meses.

Jesús Calzada ha sido premiado con el Galardón Torresgarcía de las Artes Catalanas, puesto que cuenta con una extensa carrera profesional, tanto nacional como internacional, al haber expuesto en galerías de arte como Ópera en Barcelona, Málaga, Madrid, París, Oaxaca, Venecia.

Destaca su amplio currículum en la dirección de arte tanto de cine como de publicidad, habiendo trabajado en seis películas del director Pedro Almodóvar, o para la Factoría Disney entre otras y para grandes marcas como Coca-Cola, Ikea, Nespreso, BBVA, Bankia, y en anuncios de televisión.