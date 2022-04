El pleno acuerda por unanimidad iniciar una campaña para que los AVE Alicante-Albacete-Madrid sigan parando en Atocha

ALBACETE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este jueves por unanimidad de todos los grupos políticos municipales iniciar una campaña para solicitar "por todos los medios disponibles" que los trenes AVE entre Alicante, Albacete y Madrid con mayor afluencia de viajeros sigan teniendo en Atocha su estación de referencia en la capital de España.

Este es uno de los acuerdos alcanzados durante un largo e intenso debate de una moción, presentada inicialmente por el PP, y que ha sido consensuada antes de recibir el visto bueno de toda la Corporación, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Tras la votación de esta moción, el alcalde, Emilio Sáez, ha señalado que "ha sido inteligente por parte de todos los grupos políticos municipales, a los que felicito, que vayamos de la mano, como tiene que ser, para reivindicar lo mejor para la ciudad".

La moción propone instar tanto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como al operador ferroviario Renfe y al gestor de infraestructuras ADIF que reconsideren su decisión de trasladar de Atocha a Chamartín la estación de referencia en Madrid para todos los AVE que operen en la línea entre la capital de España y Alicante y Orihuela con paso y parada en Albacete.

En este punto se ha añadido que "el Ayuntamiento de Albacete organice y lidere junto a los agentes sociales, patronal y sindicatos, y resto de la sociedad, una campaña por todos los medios disponibles dirigida al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que al menos, los trenes con mayor afluencia de viajeros de la línea de AVE que une Alicante con Albacete y Madrid sigan teniendo Atocha como estación de referencia, tanto de salida, como de llegada, durante el periodo en el que se lleven a cabo las obras en esta estación".

Además, se va a solicitar a las Cortes de Castilla-La Mancha "el apoyo expreso a esta reivindicación, para que sea el propio Gobierno regional el que también lo exija al Ministerio de Transportes, a Renfe y a ADIF".

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

De otro lado, el pleno ha aprobado por unanimidad, a propuesta del Equipo de Gobierno, la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por Licencias Urbanísticas y por la prestación de Servicios Públicos Municipales de Orden Urbanístico, para adecuarla a la Ley de Simplificación y Medidas Administrativas de Castilla-La Mancha.

La concejala de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad, María José López, ha explicado que con esta adaptación normativa, la cuantía de las tasas y licencias urbanísticas se mantiene con respecto a las que estaban vigentes, si bien hay cambios en las denominaciones, pues la Ley de Simplificación y Medidas Administrativas introduce nuevas definiciones y, entre otras novedades, extiende el tipo de obras que pueden autorizarse mediante el sistema de declaración responsable (lo que antes se denominaba comunicación previa), buscando una mayor agilidad en la actividad de la construcción.

No obstante, "la decisión que sí que ha adoptado el Equipo de Gobierno es no gravar la ocupación o utilización de las obras conocidas como menores, en aras a propiciar la buena conservación del parque de viviendas y edificios de la ciudad", ha explicado María José López, que estima que con esta decisión en torno a 1.300 obras menores al año no pagarán una tasa, estimada en el entorno de los 90-100 euros por obra menor, que hubiesen tenido que abonar en el supuesto de haber sido establecida dicha tasa.

En concreto, la Ley de Simplificación y Medidas Administrativas establece que las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado, que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas y que no requieran proyecto, deberán tramitar una vez realizadas la declaración responsable por ocupación de obras o utilización de las obras. Pues bien, es este hecho el que se queda libre de tasa.

Los servicios técnicos han estimado que el coste mínimo de este servicio se situaría en 92 euros, calculando el coste del trabajo técnico que hay que realizar para comprobar que la obra se ha realizado tal y como se comunicaba, cantidad que con esta decisión adoptada por el Pleno no será exigida a la ciudadanía.

PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Asimismo, el pleno ha aprobado, con los votos del equipo de Gobierno (PSOE y Cs), Partido Popular y Unidas Podemos, el Plan Director de Cooperación Internacional de la ciudad de Albacete para el periodo 2022-2025, un documento pionero que se convertirá en el pilar fundamental para las actuaciones municipales en esta materia.

Durante su intervención, la concejala de Atención a las Personas, Juani García, ha recordado que la ciudad dispuso en 1990 de un Programa Municipal de Cooperación antes que la mayoría de las ciudades españolas, un trabajo que se ha desarrollado durante más de 30 años de la mano de la Comisión 0,7 y del sector no gubernamental de la ciudad.

Según los datos de la Concejalía de Atención a las Personas, el 92,95% de los fondos que durante este periodo ha destinado el Consistorio a Cooperación Internacional se han canalizado a través de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD).

Este Plan Director de Cooperación Internacional, que ya recibió el respaldo del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, tendrá como referentes, además de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el contexto nacional e internacional, el Consenso Europeo para el Desarrollo, la Agenda de Eficacia del Desarrollo, las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la Cooperación Española y el V Plan Director de la Cooperación Española.

Los proyectos de cooperación internacional se realizarán prioritariamente mediante la modalidad de cooperación indirecta por medio de subvenciones a ONGD con implantación en Albacete, aunque se explorarán, previa consulta al Consejo Municipal, otras formas como puede ser la cooperación directa del Ayuntamiento con administraciones afines en otros países.

Otro de los objetivos es analizar en el Consejo Municipal la pertinencia de que las convocatorias anuales vayan introduciendo gradualmente un marco de prioridades en materia de ayuda humanitaria, y apostando, además, por la educación para una ciudadanía global.

Por otro lado, el Pleno también ha aprobado la concesión a Unicef una ayuda de 10.000 euros para apoyar las actuaciones humanitarias que su Fundación está llevando a cabo, con carácter de urgencia, ante la crisis de Ucrania tanto en el país como con las personas en movimiento desplazadas, y contribuir así a paliar los efectos de la guerra.

La concesión de la subvención ha sido aprobada de manera unánime por la sesión plenaria.