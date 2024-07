Podemos C-LM cree que el acuerdo del PSOE y el PP sobre el sistema electoral regional sería una reforma "en falso"

TOLEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos Castilla-La Mancha se ha manifestado sobre las recientes declaraciones vertidas para Europa Press del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, en relación a la reforma del Estatuto de Autonomía y el sistema electoral la Comunidad Autónoma.

La formación morada considera "que no resuelve el problema democrático de representatividad ni el golpe electoral de Cospedal" la horquilla de "entre 25 y 50 y tantos escaños" que el PSOE regional ha trasladado a los medios. Por ello, a su juicio, de aprobarse esas cifras finalmente, denominan como "reforma en falso" el acuerdo en ciernes entre PP y PSOE al respecto, ha informado la formación en nota de prensa.

Ante ello, su coordinador regional José Luis García Gascón, vuelve a reclamar "un sistema verdaderamente proporcional y representativo como el que desde hace años venimos proponiendo en Podemos Castilla-La Mancha". Recuerdan que "es una reclamación generalizada en la región y varias y varios académicos y expertos de la UCLM sostienen propuestas en la línea de la que venimos realizando".

Para García Gascón "la única opción que asegura en la región una verdadera representatividad y pluralidad es la creación de una circunscripción única total o adicional a las cinco provinciales que ya existen y un número en torno a los 100 escaños".

"El problema es doble, por un lado los pocos escaños para la población que tiene nuestra comunidad en comparación con el resto de España y por otro que los mismos están repartidos en cinco circunscripciones, con lo que una horquilla de entre 25 y 50 escaños no resuelve la situación de falta de representatividad y pluralidad" pues "el mínimo no varía, el máximo no sube lo suficiente y sigue habiendo 5 circunscripciones", subraya.

Para justificar su propuesta, desde Podemos, ponen como ejemplos "a otras Comunidades Autónomas similares, como Extremadura con 65 escaños y la mitad de población en dos circunscripciones, Aragón con 67 diputadas y la mitad de población en tres circunscripciones, Baleares con 59 escaños y la mitad de población o Castilla y León con 84 diputadas y la misma población que Castilla-La Mancha".

MÁS TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

Sobre el principio de acuerdo hecho público, Podemos Castilla-La Mancha ha querido también manifestarse en cuanto a la forma en que se está llevando a cabo. En ese sentido, han manifestado "la negociación se está llevando con total opacidad para un asunto tan importante en el que debe haber el máximo debate, la máxima participación social, total transparencia".

En ese sentido han exigido "incluir las más de 300 aportaciones de más de 4.000 personas de la región que en 2017 hicieron en el proceso participativo de la reforma del Estatuto que guarda el PSOE en un cajón, y escuchar las propuestas de los y las expertas de la Universidad de Castilla-La Mancha".

Además, y sobre quiénes están llevando a cabo el acuerdo, desde Podemos han criticado que el PSOE lo haga "con el mismo PP que hizo el recorte electoral". * Según Podemos, la única razón que encuentran para ello es que "ambos no buscan recuperar la representatividad y democracia en la región sino solo salir el uno o el otro" y han vinculado "el pacto bipartidista de gran coalición" con el reciente acuerdo estatal del Consejo General del Poder Judicial.

Frente a ello, José Luis García Gascón ha pedido "un acuerdo con las fuerzas progresistas para mejorar de verdad la democracia", pues "es nuestra motivación principal por la que venimos luchando desde el 15M y eso es bueno para todas y todos más allá de los intereses cambiantes de cada partido político en cada momento".

MÁS ALLÁ DEL SISTEMA ELECTORAL

García Gascón también ha pedido que "ya que la Ley Electoral se enmarca en la modificación del Estatuto de Autonomía la reforma debe comprender algo tan o más importante como el blindaje de derechos fundamentales sociales, feministas, ecologistas y culturales en Castilla-La Mancha que actualmente no están en nuestro estatuto a diferencia de otras regiones, para reforzar los servicios públicos, la sanidad, la educación, la vivienda, la dependencia, el medio ambiente, los derechos del río Tajo y de las Tablas de Daimiel, los derechos laborales, los derechos de las mujeres y el feminismo".

Para finalizar, y al respecto del cambio del sistema electoral y su "importancia trascendental", desde Podemos han recordado que "en 2023 la actual ley electoral estuvo a punto de hacer que ahora mismo Castilla-La Mancha estuviera gobernada por el PP con Vox en la comunidad a pesar de que los votos progresistas superaban ampliamente a los del bloque de la derecha y la ultraderecha en el conjunto regional".