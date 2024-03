Poner a las personas en el centro, núcleo del nuevo Plan Adelante 2024-27 sellado entre Gobierno C-LM y agentes sociales

Page defiende la estrategia: "No es una foto más, es un documento útil"



TOLEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y los agentes sociales Cecam, CCOO y UGT, han puesto su firma este martes en el nuevo Plan Adelante de Acompañamiento Empresarial 2024-2027, que se diferencia de los dos anteriores en que busca "poner a las personas en el centro", como un "elemento nuclear" del mismo y con una mirada y una sensibilidad especial a la necesidad de recortar la brecha de género que existe en el ámbito económico.

Así lo ha presentado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha ofrecido los destalles de este Plan, rubricado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás; el secretario general de CCOO, Paco de la Rosa, y el secretario general de UGT, Luis Manuel Monforte.

La consejera ha valorado en su consecución el diálogo social y ha recordado que serán 405,85 millones de euros los que se invertirán en esta nueva edición, a través de los seis ejes, 54 medidas y tres conectores --vertebración económica, sostenibilidad e industrialización, sustitutivos de las antiguas palancas--, que ponen a las personas en su centro.

Los seis ejes son el Emprende Adelante, dotado con 43 millones de euros; el Invierte Adelante, con 132,8 millones de euros; Innova y Digitaliza Adelante, con 50,69 millones de euros; Comercializa Adelante, 16,46 millones de euros; Internacional, con 6 millones de euros y Financia Adelante, que cuenta con 149,3 millones de euros.

Este Plan Adelante recoge el testigo del iniciado en 2016, que benefició a 21.766 empresas, invirtió 210 millones de euros y generó 44.000 empleos, y al de 2020, con 30.675 empresas --casi 9.000 más-- y 504 millones de euros que permitieron mantener o generar 51.555 empleos, ello sin contar las decisiones que motivó el COVID.

"La tarea está hecha, llegamos a la tercera edición con logros conseguidos que demuestran que somos un Gobierno que cumple", ha significado la titular de Empleo, que ha explicado que el nuevo plan "es muy participado", exactamente a través de 4.000 empresas que lo han hecho mediante una encuesta digital, y también por expertos sectoriales y en distintas áreas de la empresa.

Junto a las medidas, el Plan Adelante cambia su imagen, pasando "de las antiguas ruedas a una flecha que indica el impulso" que se quiere dar al ámbito económico, y cuenta con una nueva web "y mayor usabilidad". También una comisión de seguimiento dará cuenta de los asuntos derivados del plan.

"No sabemos cuáles serán los próximos cuatro años en cuanto al grado de porcentaje de ejecución, pero estoy convencida que estaremos a la altura de las circunstancias para poder dar respuesta al creciente modelo económico que está experimentando Castilla-La Mancha con una transformación muy singular", ha confesado.

Tras ofrecer algunos de lo datos que evidencian ese progreso, ha remarcado cómo esta región "sigue liderando la confianza empresarial" y las empresas piensan que esta es la mejor comunidad autónoma para hacer negocios, convencida de que esta región va "a una mayor evolución o una mayor rapidez" que se debe, ha opinado, al clima de diálogo social.

PAGE: "NO ES SÓLO UNA FOTO"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este plan como un documento "útil, no sólo una foto", y por el que ha felicitado a Patricia Franco por el trabajo realizado. "Siempre que habla, me llena de moral".

Tras mostrar su alegría por la buena marcha del diálogo social, ha dicho que es "grave" que no ocurra lo mismo a nivel nacional. "Me alegro de que eso aquí no pase".

Según ha dicho, se toma "muy en serio" ese diálogo social, tanto que ha vuelto a confirmar que se planteará en la modificación del Estatuto un blindaje al mismo.

Conseguir este tipo de planes, ha defendido, no podría ser un hecho sin la sociedad vertebrada, algo de lo que presume la región por la buena relación con los agentes sociales.

UN PLAN CAMBIANTE

El secretario general de UGT ha celebrado que se trata de un plan "bien traído, con cimientos sólidos, como lo es su continuidad", ya que se alarga una estrategia que nació en 2016 y que ahora "ha aprendido de los éxitos de las dificultades".

Una iniciativa que además ha sabido "cambiar y adaptarse" en sus ejes estratégicos, apostando por el emprendedurismo y "atrayendo inversión y capitales", ha comentado Monforte.

"Tenemos que ser atractivos para las empresas y lo estamos consiguiendo. Y además internacionalizando", ha celebrado Monforte. El plan además "mejora el acceso a la financiación", algo "clave" para una "vertebración económica imprescindible".

"Esto es un llamado a la acción para seguir mejorando la Comunidad Autónoma. Hay que trabajar sin descanso y sin demora para que la implementación en los entornos laborales sean seguros", ha reivindicado.

En materia de seguridad laboral, ha reiterado que es necesario "invertir" dinero y medidas en la región, y con este plan, "se puede conseguir" para atacar la alta siniestralidad laboral.

El acuerdo, "en todo su despliegue", ha de cobrar "mucha importancia sobre la igualdad" para una sociedad que por fin la consiga.

CCOO AGRADECE LA ACCIÓN POLÍTICA

De su lado, el secretario general de CCOO en la Comunidad Autónoma ha pedido valorar lo que esconden las cifras detrás del éxito de planes precedentes, que "tienen que ver con la acción política".

De la Rosa ha defendido que la creación de empleo tiene que ver, por un lado, con las empresas, pero sin dejar de lado la acción política, ya que "el empresario no tiene necesidad de crearlo, no lo hace de manera desinteresada".

Así, pueden existir empresas que quieran enriquecerse pero no crear empleo, algo ante lo que el Plan Adelante se fija objetivos "con perfil humano" buscando, por ejemplo, que las zonas despobladas de Guadalajara se asemejen al Corredor del Henares.

Con todo, ese plan "maximiza" el beneficio de las empresas, pero también sirve para "repartir la riqueza", tal y como ha defendido Paco de la Rosa.

"Hacer democracia y hacer patria es practicar el diálogo, y por eso hemos firmado este plan y firmaremos todos los que estén por delante", ha dicho, mandando un recado a la patronal nacional, instándole a presentar también estrategias con "valor humano" detrás.

Paco de la Rosa, que guarda uno a uno todos los bolígrafos de los planes que ha firmado en los últimos años, ha deseado que esta liturgia pueda servir en el futuro para llegar, incluso, a exponerlos como paradigma de la buena marcha del diálogo social.

CECAM: "PONE A LA EMPRESA POR DELANTE"

Para el presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha el plan tiene a la empresa por delante. "¿Qué más se puede pedir?", ha señalado.

Contempla "medidas de impulso para implementar nuevas empresas, internacionalización y mejora de financiación", por lo que "se renuevan objetivos de un plan", una "buena noticia" para todos.

En este punto, Nicolás ha destacado como principal idea "la importancia de poner el foco en el motor del crecimiento, que es el sector empresarial", algo que también ha ocurrido en ediciones anteriores.

Ahora, "fortaleciendo estos ejes con la digitalización, la sostenibilidad y el desarrollo del talento", se incluyen novedades que a su juicio fortalecen la iniciativa.

"Es importante entender que si generamos un entorno favorable para que las empresas tengan actividad, seguirán funcionando, creciendo y creando cada vez más empleo", ha aseverado.

En todo caso, ha pedido "no olvidar" que la región está marcada por la desaceleración económica a nivel estatal y continental, por lo que las medidas regionales tienen ahora que "garantizar la senda del crecimiento". Para ello, pide seguir apoyando a empresarios y autónomos.