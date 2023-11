Portavoz del Gobierno C-LM avisa al PP: "No va a haber diputados socialistas que traicionen la voluntad de sus votantes"

TOLEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha avisado este sábado a los dirigentes del Partido Popular que "no va a haber diputados socialistas que traicionen la voluntad de sus votantes". "La gente, cuando votó el 23 de julio al PSOE, votó para que hubiera un presidente del Gobierno del PSOE y ningún diputado va a traicionar a sus votantes", ha dejado claro.

Desde la localidad de Cebolla (Toledo), Padilla cree que el Partido Popular, elevando ese tono con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, está demostrando que "no han roto sus vínculos con las actitudes corruptas y antidemocráticas".

En esta misma línea, la portavoz del Gobierno castellanomanchego ha declarado que le parece "increíble" que el Partido Popular siga insistiendo "de manera indecente" en las llamadas al transfuguismo, que insiste, "es corrupción política". "Para que le quede claro a todo el Partido Popular en su conjunto. Nosotros no vamos a solucionar su incapacidad política para ganar las elecciones".

"Alguien se tiene que parar a pensar, porque yo no sé si de verdad lo han pensado, qué supondría que un partido político tuviera tránsfugas entre sus filas, lo que supondría para el país porque realmente estaría vulnerando, saltando por los aires todo el sistema electoral y democrático que tenemos en nuestro país. Los ciudadanos no tendríamos confianza en las personas a las que votamos, en saber qué van a hacer con nuestro voto y lo que está pidiendo el Partido Popular es exactamente eso, que salte por los aires el sistema democrático y de elección de nuestros representantes", ha lamentado Padilla.

"¿Alguien tiene alguna duda de lo que hubiera pasado en Castilla-La Mancha si el presidente Page, en lugar de sacar un 12% de diferencia respecto al segundo, hubiera habido la posibilidad de que el Partido Popular y Vox sumaran? No sé si alguien tiene alguna duda, porque estamos convencidos de que el Partido Popular se hubiera unido a Vox para quitar a Page del Gobierno de Castilla-La Mancha y ningún diputado del Partido Popular se hubiera abstenido o hubiera votado a favor de la investidura de Page para evitar que llegara la extrema derecha", ha añadido.

Por lo tanto, "deberían de ser consecuentes con lo que hacen cuando tienen la oportunidad de sumar y quitar gobiernos que a ellos no les gustan". "Los ciudadanos han votado de manera muy clara, no quieren gobiernos de PP y Vox y han votado los votantes socialistas para que haya un gobierno del PSOE y nuestros diputados no van a traicionar la voluntad de esos votantes".

"Si el Partido Popular, desde Cuca Gamarra al resto de dirigentes del Partido Popular, quieren tanto a España como están diciendo, lo tienen muy fácil, muy sencillo, que el Grupo Parlamentario Popular se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez, como hicimos nosotros en 2016 con Mariano Rajoy, pero que no busquen tránsfugas en el PSOE para combatir o para solucionar su incapacidad política para ganar las elecciones", ha concluido la portavoz del Gobierno regional.