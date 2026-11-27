Cierre de campaña del PP en Guadalajara. - PP GUADALAJARA

GUADALAJARA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del Partido Popular al Congreso y al Senado por la provincia de Guadalajara, Itziar Asenjo y Lucas Castillo, han reivindicado durante el acto de cierre de campaña, en el que ha participado también la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, la necesidad de recuperar la convivencia y superar los enfrentamientos entre los españoles.

"No necesitamos pensar todos igual para construir un futuro juntos", ha afirmado Asenjo, quien ha defendido la necesidad de derribar los muros que separan a hombres y mujeres, trabajadores y empresarios, inquilinos y propietarios, jóvenes y mayores, al campo y la ciudad y a quienes tienen distintas ideas políticas, según ha trasladado el PP por nota de prensa.

"Los derechos de unos no tienen por qué construirse a costa de los derechos de otros. Podemos defender a los trabajadores y reconocer el esfuerzo de los empresarios, proteger a los inquilinos y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios", ha señalado Asenjo.

Asimismo, ha incidido en que gobernar significa trabajar para todos los ciudadanos, tanto para quienes hayan depositado su confianza en el Partido Popular como para quienes hayan optado por otras formaciones políticas.

LOS COMPROMISOS DEL PARTIDO POPULAR CON GUADALAJARA

Durante su intervención, Asenjo ha repasado los compromisos adquiridos durante la campaña electoral para mejorar la economía de las familias, facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, reducir las dificultades de los autónomos y favorecer la inversión y la creación de empleo.

En materia de transporte, ha recordado la necesidad de dotar a Guadalajara de un servicio de calidad, con más trenes CIVIS, más autobuses, mejores carreteras y unas comunicaciones acordes con las necesidades de la provincia.

La candidata también ha destacado la importancia de materializar las infraestructuras pendientes, garantizar los servicios esenciales en los municipios y favorecer la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, facilitando el relevo generacional.

"Llegar al Gobierno no es la meta. Es el comienzo de la responsabilidad", ha afirmado Asenjo.

AGRADECIMIENTO Y NUEVOS RETOS

La candidata ha dedicado buena parte de su intervención a agradecer el trabajo de los candidatos, el equipo de campaña, al equipo de comunicación, a Nuevas Generaciones, alcaldes, concejales, afiliados y simpatizantes, así como de los 900 apoderados e interventores que estarán presentes este domingo en los colegios electorales de la provincia.

Asenjo ha reconocido el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes han trabajado durante estas semanas, así como el apoyo de sus familias, destacando la experiencia adquirida y el valor del trabajo en equipo para afrontar, con ilusión y unidad, los próximos retos de las elecciones autonómicas y municipales.

La candidata ha concluido su intervención reivindicando la vocación de servicio público y agradeciendo el esfuerzo colectivo de estas semanas: "Gracias por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos aprendido y por todo lo que todavía nos queda por vivir juntos".

CASTILLO LLAMA A MOVILIZARSE EL DOMINGO

El presidente del PP de Guadalajara y candidato número 1 al Senado, Lucas Castillo, ha dado por finalizada la campaña electoral con un agradecimiento a todas las personas que los han acompañado y con un llamamiento a la movilización de cara al próximo domingo.

Castillo ha calificado esta cita como "posiblemente la campaña electoral más importante de la historia de nuestras vidas", porque, ha explicado, "nos jugamos el modelo de Pedro Sánchez, de utilización y manoseo de las instituciones, de involución institucional, o el modelo en el que hemos crecido, hemos estudiado y hemos generado nuestro proyecto de vida y empresarial: la España constitucional".

El candidato ha agradecido el apoyo recibido durante estos días en todos los rincones de la provincia, que han recorrido "a lo largo y a lo ancho".

Ha trasladado su gratitud a quienes les han dado ánimos y les han hecho llegar su punto de vista sobre la situación, "todas las reflexiones en positivo", y especialmente a la gran mayoría que ha depositado en el PP su confianza "para que cambiemos las cosas el próximo domingo".

Asimismo, ha dado las gracias a toda la estructura del partido, a Nuevas Generaciones y a sus compañeros de candidatura "por el grandísimo trabajo realizado".

Dirigiéndose a los ciudadanos de Guadalajara, que el domingo decidirán "el futuro de nuestro país", Castillo ha asegurado que quienes no quieran "un muro", quienes quieran que "los servicios públicos funcionen" y que vuelva "la sensatez y la buena gestión" tienen en la papeleta del Partido Popular su opción.

Por último, el candidato ha pedido a los electores que, en el voto al Senado, hagan "ese esfuerzo de reflexión" y sean conscientes de que "el voto útil, el que va a hacer que haya una mayoría en el Senado, es el del Partido Popular".

Por ello, ha instado a marcar las tres cruces a favor de los candidatos populares: María Patricio, Antonio Román y el propio Lucas Castillo.