PP y Cs suman su apoyo al convenio de transportes de C-LM-Madrid aunque coinciden en pedir "más ambición"

Los 'populares' reclaman contar con todas las provincias y los naranjas plantean bonificar a mayores y familias numerosas

TOLEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha abordado este jueves la aprobación del convenio colaboración con Madrid para la renovación del abono de transporte madrileño en los desplazamientos entre ambas comunidades, un debate que ha preparado el terreno de la unanimidad de los tres grupos parlamentarios de cara a la votación vespertina ya que tanto PP como Cs permitirán la unanimidad, eso sí, con reivindicaciones.

Ha estrenado el debate el consejero de Fomento, Nacho Hernando, para defender la bondad de este acuerdo, un convenio que trae "dos mejoras" como son más frecuencias con el Corredor del Henares y la inclusión de Talavera de la Reina dentro del consorcio madrileño.

Tras criticar que el Gobierno del PSOE tuviera que salir al paso de la "deuda" heredada del mandato del PP, Hernando ha considerado además que ahora está por fin saldada.

Es un acuerdo refrendado por los presidentes de las dos regiones, Emiliano García-Page e Isabel Díaz Ayuso, por lo que ha dado por hecho que el PP regional terminaría apoyándolo. "Es bueno para los dos".

CS PIDE MÁS TARIFAS Y MÁS DESCUENTOS

Primero ha sido Cs el que, en boca del diputado Javier Sevilla, ha expuesto que este convenio, que se viene prorrogando desde hace muchos años, de sus estipulaciones contempla una estructura zonal que, en lo que atañe a Castilla-La Mancha, corresponde a la denominada 'Zona Exterior 1', y solo Seseña está dentro de otra zona.

Son dos modalidades de abono, con 26 años como frontera etaria; además de que solo se puede contemplar por mensualidades o de forma anual. Se trata de un buen convenio pero que merece "propuestas de mejora" por parte de Cs. "A eso es a lo que venimos aquí", ha dicho Sevilla, quien ha recordado que esas delimitaciones llevan 21 años sin moverse.

La propuesta de Cs pasa por ampliar, o bien la tarifa E1 hasta 115 kilómetros o establecer una nueva tarifa E3 que llegue a más kilómetros.

"Igual que se puede usar hasta Santa Olalla, pediríamos que llegara a otros municipios y utilizar hasta el máximo de la línea que tenga el Consorcio de Madrid si fuera a esos municipios", propone la formación naranja.

Quiere, igualmente, más tipos de tarifas, por ejemplo, una modalidad para mayores, algo que "habría que favorecer"; como también plantearse mejoras económicas para las familias numerosas.

Aunque, en definitiva, Cs "se congratula" del convenio y por eso votará a favor, si bien ha defendido que sus propuestas tras 21 años de diferencia con las premisas del texto podrían mejorar la situación.

PP SE ARROGA LA GÉNESIS PERO PIDE INCLUIR A LAS 5 PROVINCIAS

Gema Guerrero, asumiendo la portavocía del Grupo Popular, ha subido al estrado para fijar posición ante la aprobación de este texto, y ha comenzado por asegurar que el PP "siempre apoyará las políticas útiles para ofrecer los mejores servicios públicos para los ciudadanos".

Con esta premisa, ha recordado que las gestiones para este convenio arrancaron con los 'populares' al frente del Gobierno castellanomanchego. "Considero noble reconocer en estas Cortes la labor del PP iniciando las gestiones para la firma de este convenio firmado en 2016".

Ahora, la renovación de este acuerdo en forma de prórroga, consolida un convenio útil, si bien ha pedido al Gobierno del PSOE "ser más ambicioso".

Así, ha propuesto que se implemente el abono transporte en este formato a las cinco provincias de la Comunidad Autónoma, así como incluir a varios municipios de Cuenca, Albacete o Ciudad Real.

"No parece lógico que un estudiante que coge el autobús en Ocaña no pueda beneficiarse del descuento; o que un joven que trabaja en Tarancón no se puede beneficiar por ser de Cuenca", ha aseverado.

Por ello, la petición pasa por que todo el abono sirva para las cinco provincias de la región. "Es un buen momento para pedirlo". Igualmente, considera el PP que se debe hacer "un esfuerzo mayor para atender las reivindicaciones de Talavera de la Reina".

"Acogemos con agrado y vemos positivo el convenio, y por tanto lo apoyaremos, pero pedimos ampliar el mismo a más poblaciones que reivindican ser incluidas", ha rematado.

PSOE CELEBRA LA UNANIMIDAD

Del lado del PSOE, María Isabel Sánchez ha querido aprovechar esta unanimidad para poner en valor la capacidad del Gobierno para llegar a acuerdos parlamentarios, "tan importantes" como éste, algo que "da un impulso más para seguir trabajando por la ciudadanía".

"Esta firma merece la pena, va a recibir más de 15,5 millones de euros del Gobierno y va a responder a las demandas de los ciudadanos", ha aseverado Sánchez, quien ha hablado de un convenio que ejemplifica "la redistribución de la riqueza".

Eso sí, ha querido negar la idea de la parlamentaria del PP Gema Guerrero al respecto de que fueron los 'populares' quienes pergeñaron este convenio. "Su manera de trabajar era muy distinta", ha dicho al respecto. "No había ningún convenio en 2013".