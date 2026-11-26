Asenjo y Narro en la rueda de prensa. - PP GUADALAJARA

GUADALAJARA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Narro, machista, estás en nuestra lista". Este fue el cántico que algunas participantes en la manifestación del 25N celebrada este miércoles en Guadalajara dirigieron al concejal de Igualdad del Ayuntamiento, Roberto Narro, y que ha motivado este jueves la reacción del Partido Popular, que espera que la Red Feminista se pronuncie y dé explicaciones sobre lo sucedido. El edil ha calificado estas consignas de "mensajes de odio" y ha reclamado también una condena de la consejera de Igualdad, Sara Simón, y de los representantes socialistas que participaron en la marcha.

Narro ha expresado su "máxima condena" a los cánticos y ha cuestionado el significado de la lista a la que, según ha manifestado, pretenden incluirle. "No entiendo en qué lista me quieren poner", ha señalado, aludiendo a episodios de violencia política como el tiro en la nuca, que ha asegurado haber vivido personalmente en el ámbito familiar.

El concejal ha recordado que entre los asistentes a la manifestación se encontraban representantes del PSOE, la consejera de Igualdad, Sara Simón, y otros cargos, a quienes ha pedido que condenen públicamente las palabras dirigidas contra él. "¿Qué pasaría si hacia la consejera de Igualdad se dirigieran mensajes de odio de carácter personal?", ha planteado, antes de considerar que, en ese supuesto, "las calles estarían encendidas".

El edil ha defendido el trabajo de su concejalía junto a los técnicos municipales y ha lamentado que los cánticos puedan empañar la colaboración institucional. En concreto, ha recordado que la Red Feminista participa en la Mesa de la Trata.

Por su parte, la portavoz provincial del PP y cabeza de lista al Congreso por Guadalajara, Itziar Asenjo, ha expresado su apoyo "absoluto" al concejal y ha reclamado explicaciones a las organizaciones que participaron en la movilización. "Ayer era un día para recordar a las mujeres asesinadas y exigir protección para las que viven con miedo. ¿A qué mujer protegieron gritando contra Roberto Narro? ¿A cuál?", ha preguntado.

Asenjo ha calificado lo sucedido de "falta de seriedad y de respeto" y ha acusado a algunas participantes de utilizar la jornada para hacer campaña política. Asimismo, ha defendido que las discrepancias con la gestión de Narro deben plantearse mediante argumentos. "Llamarle machista a gritos y decirle que está en una lista es un ataque personal", ha afirmado.

La portavoz 'popular' ha reclamado una condena pública al PSOE, Juventudes Socialistas, Izquierda Unida, el PCE, CCOO y las organizaciones que integran la Red Feminista. "¿Rechazan esos gritos?", ha preguntado, al tiempo que ha señalado que espera que se den explicaciones y se aclare lo ocurrido.

La polémica se produce después de que la Red Feminista de Guadalajara, integrada por asociaciones, colectivos sociales, partidos políticos y sindicatos, convocara la manifestación del 25N bajo el lema 'Yo por ellas, madre, y ellas por mí'.

Asenjo ha defendido también el trabajo desarrollado por la Concejalía de Igualdad y ha citado el balance municipal de más de cien actividades realizadas desde el inicio del mandato en materia de igualdad y prevención.

Por el momento, la exigencia de explicaciones del PP se dirige tanto a la Red Feminista como a las formaciones y organizaciones que la integran, mientras Narro reclama específicamente un pronunciamiento de los representantes institucionales socialistas que acudieron a la manifestación.