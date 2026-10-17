PP C-LM afirma que Page se ausenta del Comité Federal del PSOE porque "lo tiene todo pactado con Sánchez"

Reunión de alcaldes y portavoces y en la Comisión Transitoria del PP de Cuenca. - PP C-LM

TOLEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha asegurado este sábado que la ausencia del presidente regional, Emiliano García-Page, del Comité Federal del PSOE celebrado en Fuenlabrada se debe a que "ya lo tiene todo pactado con Pedro Sánchez y ahora necesita seguir representando su teatro para engañar a los castellanomanchegos".

Así lo ha asegurado la portavoz del PP regional, Alejandra Hernández, asegurando que el mandatario autonómico "ha negociado con Sánchez las candidaturas electorales, ha conseguido colocar a sus dirigentes en las listas y ha aceptado que sus candidatos concurran bajo las siglas de Pedro Sánchez. Y ahora pretende hacernos creer que no va al Comité Federal porque está enfadado".

"¿A quién pretende engañar Page? Ha pactado las listas, sus dirigentes van a pedir el voto para Sánchez y sus diputados trabajarán para que siga gobernando. Todo lo demás es una representación para intentar salvar su imagen en Castilla-La Mancha", ha afirmado Hernánez.

Unas declaraciones en línea con las realizadas por el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que durante su asistencia a la reunión de alcaldes y portavoces y en la Comisión Transitoria del PP de Cuenca, ha señalado que Page y los alcaldes socialistas de Cuenca y Tarancón trabajan para que Sánchez siga gobernando.

Núñez ha cuestionado el papel de los alcaldes socialistas de Tarancón y Cuenca en la campaña de Pedro Sánchez. "Como lo hace Page, Carrizo trabajará activamente para que Sánchez continúe al frente del Gobierno de España. También el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, hará campaña para mantener al presidente socialista en La Moncloa", ha afirmado.

En ese sentido, Núñez ha criticado que el alcalde de Cuenca respalde la continuidad de Sánchez, mientras la ciudad no ha recibido inversiones del Estado.

LEY DE AMNISTÍA

Por otro lado, Núñez se ha referido a las declaraciones del vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, sobre el voto del diputado nacional socialista Sauquillo a favor de la ley de amnistía.

"¿A qué José Luis Martínez Guijarro creen los conquenses? ¿Al que dice que Sauquillo tiene que votar a favor de la ley de amnistía porque no afecta a Cuenca o al que dice, en calidad de vicepresidente de la Junta, que hay que recurrir la ley de amnistía ante el Constitucional porque eso hace que los castellanomanchegos sean los ciudadanos de segunda?", ha cuestionado.

El líder del PP regional ha acusado al PSOE de Castilla-La Mancha de "vivir en la búsqueda de excusas permanente" para justificar su respaldo a Sánchez y ha asegurado que las posiciones expresadas por los dirigentes socialistas son incompatibles.

"Con la mentira y con el engaño, no se puede seguir siendo gobierno de Castilla-La Mancha. El Gobierno de Page ya no es útil para Castilla-La Mancha porque vive en la contradicción permanente", ha añadido.

REBAJAS FISCALES A FAMILIAS Y MUNDO RURAL

Por otra parte, Paco Núñez ha defendido las propuestas fiscales anunciadas por Alberto Núñez Feijóo y ha recordado el compromiso de establecer impuesto cero para comprar una vivienda o poner en marcha un negocio en el medio rural, con el objetivo de facilitar que las familias y los emprendedores puedan vivir y desarrollar su actividad en los pueblos.

Además, ha anunciado que el proyecto del PP contempla bajar el IVA de los alimentos de primera necesidad, reducir los impuestos sobre la gasolina y la electricidad y rebajar el IRPF en el tramo estatal. Núñez ha añadido que, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, su partido plantea reducir el tramo autonómico del IRPF, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y rebajar los impuestos relacionados con la vivienda, entre ellos los actos jurídicos documentados y las transmisiones patrimoniales.

"Esto es lo que ofrece el Partido Popular. Frente a los gobiernos de Sánchez y Page que conducen a los índices más altos de pobreza, el gobierno del PP es la alternativa que devolverá a las instituciones la decencia, la honestidad, la honradez, la gestión y el sentido común a nuestro país", ha zanjado.