PP y PSOE afean a Vox por romper consenso en Pacto de Infancia en Cortes

Blázquez (Vox) argumenta su defensa de la infancia: "Nosotros defendemos al no nacido y ustedes las políticas de la muerte"

TOLEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de Partido Popular y Partido Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha han coincidido en criticar el hecho de que el Grupo Parlamentario Vox no se haya sumado al Pacto de la Infancia de la región, un extremo inédito desde que se firmara por primera vez en 2016; mientras que el grupo presidido por David Moreno ha maniobrado proponiendo que los problemas relativos a la infancia se aborden en una comisión permanente y no en torno a este trabajo extraparlamentario.

Así ha quedado plasmado durante el debate general al respecto del Pacto por la Infancia de Castilla-La Mancha suscitado en las Cortes regionales este jueves, donde el primero en hablar ha sido Luis Juan Blázquez por parte del Grupo Parlamentario Vox, y lo ha hecho para mostrar su sorpresa por el intento del PSOE de que su formación participe en un Pacto por la Infancia cuando, de otro lado, le negaron la presencia en la Mesa de las Cortes.

Ha criticado la "exclusión" a la que han sometido a Vox durante toda la legislatura, ya que no han contado con ellos ni para dialogar sobre el Estatuto de Autonomía ni, por ejemplo, para participar en el Consejo de Radio Televisión de Castilla-La Mancha.

Con todo, según ha defendido su diputado, la cuestión es lo suficientemente importante como para abordarla desde una comisión de carácter permanente, la cual, ha dicho, se prestan incluso a presidir.

"Hemos registrado esta creación para que sea en las Cortes donde se debata y se invite a participar a todas las asociaciones del Tercer sector que quieran participar", ha rematado.

En el turno de réplica, el parlamentario de Vox ha respondido a las críticas de PP y PSOE asegurando que su partido es "el único" contra el aborto para justificar su apoyo a la infancia. "Dicen que no defendemos a la infancia pero recuerdo que Vox es el único partido de esta cámara que defiende al concebido no nacido en el vientre de su madre, no como ustedes, que defienden las políticas de la muerte", ha enfatizado.

CRÍTICAS DEL PP A PSOE Y A VOX

José Antonio Martín-Buro, de parte del Partido Popular, ha comenzado su intervención lamentando la visión de Vox en la última reunión de seguimiento. "Son casi tres décadas trabajando en política social y trabaja contra las desigualdades", ha dicho.

Así, la postura de Vox es "contraria" a la del PP, aunque "respetable". Resulta "incomprensible que alguien que quiere participar políticamente de la solución de un problema se niegue a participar en órganos que ponen de manifiesto las obligaciones o los deberes que como representantes públicos debemos impulsar", ha dicho contra Vox.

Fue el 16 de abril cuando se habló con Unicef en las Cortes de Castilla-La Mancha, con Eduardo Sánchez Butragueño a la cabeza en representación de Unicef. Ha querido con estas premisa detenerse en la visión del representante de la ONG para analizar la situación de pobreza infantil.

Según sus datos, la tasa más alta a nivel europea está en España, y "uno de cada tres está en riesgo de pobreza", a lo que ha añadido que hay "más de un millón de niños" en riesgo de exclusión.

"Si en España somos los últimos de la Unión Europea, en Castilla-La Mancha somos los últimos de España", ha alertado el parlamentario 'popular'.

PSOE: "VOX SOLO PLANTEA RETROCESOS"

El PSOE ha fijado posición con Pablo Camacho, que ha arrancado apuntando a que desde 2016, cuando se firmó el Pacto por la Infancia, siempre ha habido "consenso" en el Parlamento, algo que ahora ha roto Vox.

Ha recordado además cómo miembros de Vox hablan de Unicef como una entidad "muy ligada a la Agenda 2030", por lo que se ha preguntado "cuándo dice la verdad Vox". "No están a la altura, seguro que la mayoría de sus votantes no están de acuerdo. Reflexionen, pidan disculpas y súmense al debate", ha abundado.

Para el socialista, "los argumentos de Vox no pueden ser más ridículos, más primarios y más decepcionantes", a lo que ha sumado la teoría de este grupo parlamentario, que "no firma el Pacto por la Infancia porque hay objetivos que coinciden con los requisitos de la Agenda 2030".

"Vox solo ha venido a las Cortes a plantear retrocesos. Vox ha roto la unanimidad en la lucha contra la violencia de género, Vox ha roto la unanimidad ante las políticas públicas contra el cambio climático, ha sido el único partido que no se ha sumado a quitar el término 'disminuido' de la Constitución, y Vox rompe ahora la unanimidad en cuanto a la protección de la infancia", ha criticado. "Sí, ustedes son la extrema derecha de este país, no hay duda".

RESOLUCIONES

Durante el debate, ha visto luz verde la propuesta de resolución del PSOE; mientras que las de la oposición se han quedado en el camino.

La de Vox, rechazada, pedía instar al Gobierno regional a "situar a la familia en el centro de las políticas públicas" o "evitar el adoctrinamiento a los menores", además de pedir la comisión permanente para abordar los problemas del colectivo.

La propuesta del Partido Popular, de su parte, también rechazada, solicitaba, entre otros extremos, reforzar el servicio de salud mental para los menores.

El PSOE, que ha sacado adelante su iniciativa gracias a su mayoría parlamentaria, reclamaba en la misma seguir avanzando en los sistemas de participación infantil o pedir la suma al Plan de la Infancia a todos los grupos políticos.