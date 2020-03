Presidente de C-LM: "Estamos empezando a sentir los primeros efectos positivos de las medidas"

TOLEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que se están "empezando a sentir los primeros efectos positivos de las medidas tomadas" por la crisis sanitaria del coronavirus, por lo que ha deseado que "ojalá" la parte más dura se quede en este fin de semana y llegue un "punto de inflexión". "Ojalá la semana que viene se empiecen a producir más altas".

Así lo ha manifestado García-Page, en una entrevista en el Programa de Ana Rosa recogida por Europa Press, quien ha señalado que en Castilla-La Mancha este jueves se está empezando a extubar, a quitar la respiración artificial de las UCIS, ya que antes no se podía a haber realizado.

"Se están dando más altas que fallecimientos", ha afirmado García-Page, que ha descrito como ahora hay un "tráfico razonable del material" y en la región se cuenta con "600 camas disponibles", se han distribuido 2,3 millones de material entre mascarillas, batas, monos o pantallas, y otros 1,3 millones se van repartir desde este viernes, de los cuales 300.000 van a residencias de mayores.

Se ha mostrado "muy orgulloso" de las medidas tomadas entre todas las administraciones, sumadas al cumplimiento del confinamiento de la ciudadanía, que tienen que empezar a ser "muy eficaz" una vez pasados los primeros quince días.

No obstante, ha afirmado García-Page, estas consideraciones no las realiza desde "el punto de vista triunfalista", pues todos los hospitales de España y Europa "están saturados". "El que diga que va bien, no está contando las cosas realmente, lo estamos pasando mal para atender la crisis, lo estamos haciendo a costa de pacientes que tenían que estar atendidos de otras dolencias".

En este punto, ha aludido al vídeo difundido en redes en el hospital de Albacete, que pertenece al "momento más crítico" de este centro sanitario, por lo que ha pedido que no se extienda la afirmación de que faltan camas. "Hoy hay quince personas esperando en urgencias --de este hospital-- ahora que estoy hablando. Depende de cómo se coja el vídeo y los datos".

También, ha reiterado que al vivir en el entorno de Madrid, "una parte de su onda expansiva" ha llegado a toda la región, y el cierre de colegios en esta comunidad generó "una diáspora" hacia Castilla-La Mancha, que ha atendido la demanda de la región vecina.

"Todos los días en Toledo damos de alta 300 nuevas cartillas", ha insistido el presidente regional, que incide en que esto no es una crítica ni un reproche. "Si de otras regiones no estuviéramos atendiendo la demanda de Madrid, la situación sería mucho más grave".

APOYO A SANITARIOS

De otro lado, el titular del Ejecutivo regional ha tenido palabras de apoyo a los sanitarios, que están haciendo "un trabajo excepcional" soportando momentos de tensión y de "carga ambiental", por lo que ha señalado que el aplauso hay que dárselo "los 365 días del año".

También ha agradecido su papel a muchas empresas y cooperativas que están cambiando su producción para producir de "manera generosa" material sanitario, así como las donaciones que están llegando de manera desinteresada.