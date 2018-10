La primera inversión de la Junta en regadíos culminará la obra en Cogolludo

Actualizado 23/11/2015 16:06:49 CET

GUADALAJARA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado que la primera inversión a ejecutar por el Gobierno regional en materia de regadío será para culminar el proyecto de los agricultores de Cogolludo (Guadalajara), "que ha estado cuatro años paralizado".

Martínez Arroyo se ha reunido con la Junta Directiva de la Comunidad de Regantes de Cogolludo, que llevan cuatro años reclamando la implicación del Gobierno regional en la finalización del proyecto y han tenido que empezar a devolver los préstamos que tuvieron que pedir para invertir, sin haber podido todavía hacer uso de las infraestructuras de riego, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Los regadíos de Cogolludo son una obra prioritaria para el Gobierno regional", porque "hay que resolver el problema lamentable que tienen los agricultores de Cogolludo, debido a que han pasado cuatro años en los que no ha habido absolutamente ninguna actividad, ningún gesto, ninguna inversión, por parte del anterior Gobierno regional", ha lamentado el consejero.

Por ello, ha reiterado, "es un compromiso de este Gobierno ayudar a esos agricultores y arreglar los problemas que están teniendo, para que puedan regar cuanto antes".

La inversión a realizar por la Consejería de Agricultura ascenderá a unos tres millones de euros, provenientes de los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR), y consistirá en arreglar la balsa "que lleva mucho tiempo hecha y tiene problemas por falta de uso", ha explicado Martínez Arroyo, así como tramitar las expropiaciones necesarias para el tendido eléctrico y abonar lo que está pendiente de pagar. El objetivo de la Consejería es que en 2016 quede totalmente resuelto el regadío de Cogolludo.

Francisco Martínez Arroyo ha calificado esta inversión como "muy importante" para que "la agricultura sea rentable en la zona de Cogolludo". En este sentido, ha añadido que "en toda la Región decimos que el agua es fundamental para la agricultura, que el sector agrario de Castilla-La Mancha no tiene futuro sin agua, y en Guadalajara es prioritaria, porque estamos hablando de zonas en las que sin agua no se pueden producir alimentos por no ser rentables", ha concluido.