El próximo 3 de junio se celebrará la II Jornada DO Almansa bajo el título 'Descubre una frontera de sabores'

La Diputación de Albacete ha acogido la presentación de la II Jornada DO Almansa, que tendrá lugar el 3 de junio bajo el título 'Descubre una frontera de sabores'. Una cita que suma la colaboración de la institución provincial y de la Junta para, a través de actividades formativas, divulgativas y gastronómicas, difundir las características diferenciadoras de su zona de producción y la singularidad de estos vinos con calidad de origen.

El diputado de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, junto al delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Sáez, y al presidente de esta DO, Adolfo Cano, ha puesto de relieve la importancia de este tipo de iniciativas, aludiendo "al éxito de la primera jornada", y ha reiterado el compromiso del Gobierno provincial con el sector vitivinícola, "un sector clave y estratégico para el desarrollo socioeconómico de nuestro territorio, y uno de los ejes principales del sector agroalimentario, con vinos de calidad referentes a nivel mundial".

De hecho, la institución provincial no sólo apoya el desarrollo de estas jornadas, sino que este 2024 ha realizado un esfuerzo "extra" para aumentar su colaboración con las cuatro Denominaciones de Origen de vino que conviven en la provincia (DO Jumilla, DO La Mancha, DO La Manchuela, y DO Almansa).

Así, los convenios que venía suscribiendo anualmente con éstas --por un valor total de 36.000 euros en total-- van a dar paso a una convocatoria de Ayudas por valor de 48.000 euros --12.000 euros para cada una--. Cuantías que se ven complementadas con el respaldo que la institución presta también a las cuatro Rutas del Vino.

En este sentido, José Antonio Gómez ha dejado claro que la Diputación va a continuar trabajando de la mano de las Denominaciones de Origen "de forma transversal para potenciar al máximo nuestros vinos y este sector y, con ello, favorecer el desarrollo de nuestro campo, de nuestros pueblos y ciudades".

"EL BUEN HACER" DEL SECTOR VITIVINÍCOLA EN LA PROVINCIA

Además, el diputado de Medio Ambiente ha felicitado a la DO Almansa por impulsar citas como ésta, con la que se pone el foco en los caldos que la integran --12 bodegas de ocho municipios y cerca de 10.000 hectáreas de cultivo-- y, con ello, en el sector vitivinícola provincial, y ha destacado la calidad de la jornada tanto por los expertos y expertas que intervendrán como por los temas que se van a abordar a lo largo de las cinco charlas que la conforman.

Gómez también ha dejado claro que no basta con trabajar para elaborar los mejores vinos, sino que hay que realizar un esfuerzo de difusión y posicionamiento en el mercado, reseñando la buena labor de la DO Almansa en esta dirección, con presencia en los cinco continentes, con más de siete millones de botellas vendidas y el 75 por ciento de la producción dedicado a la exportación, con la Garnacha Tintorera como seña de identidad.

Asimismo, ha advertido que esta jornada también permite destacar el buen hacer del sector en la provincia, en alusión a agricultores, agricultoras, bodegas y cooperativas, consejos reguladores y se ha referido al estrecho vínculo que mantiene con la gastronomía, la cultura y la riqueza paisajística provincial, así como con la imagen proyectada al exterior, apuntando la amplia cadena de valor del mismo.

Finalmente, Gómez también ha aludido a los empleos directos e indirectos que genera, remarcando su capacidad para fijar población especialmente en localidades pequeñas, al tiempo que ha puesto el foco en lo bien que marida con las actividades turísticas (enoturismo).

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR VITIVINÍCOLA EN LA REGIÓN

Por su parte, el delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Sáez, que también ha felicitado a la DO Almansa por esta iniciativa, ha incidido en la importancia de poner en valor los vinos de la provincia, apuntando que es necesario darlos a conocer, incluso en la propia geografía albacetense.

Sáez ha explicado que desde el Gobierno regional vienen trabajando en esta dirección a través de iniciativas como 'Campo y Alma', que engloba todas las figuras de calidad castellano-manchegas "para ponerlas en valor ante el consumidor", y ha señalado que el trabajo de la DO Almansa se ve reflejado en sus Premios Gran Selección, "porque siempre cuentan con alguno de sus caldos entre los premiados".

En este punto, el delegado provincial también ha puesto el foco en el peso del sector vitivinícola en la región. "Del 18 por ciento del PIB que procede del sector agroalimentario, el sector vitivinícola supone el 5 por ciento; son 80.000 familias las que hay detrás; 450.000 hectáreas a nivel regional y 80.000 en Albacete; el 60 por ciento de la producción de España y el 18 por ciento de la producción de Europa; y somos el 9 por ciento de la producción mundial, con 500 bodegas".

GRANDES EXPERTOS Y EXPERTAS EN CADA MATERIA

El presidente de esta DO, Adolfo Cano, ha agradecido el apoyo a la Diputación de Albacete y al Gobierno regional, y ha explicado que esta Denominación de Origen incrementa cada año su valor, con presencia en casi todos los países de la Europa y "un nicho cada vez más amplio" en Canadá, EEUU y Asía.

Cano también ha sido el encargo de explicar los detalles de esta jornada, que espera en superar el éxito de la pasada edición, apuntando que la cita está dividida en dos partes. Una de ellas es una jornada informativa que se desarrollará a partir de las 11.00 horas en la Casa Perona, y la otra tendrá lugar en diferentes ubicaciones en horario de tarde.

Bajo el título 'DO Almansa y las posibles herramientas de crecimiento', tendrán lugar las cinco charlas informativas y formativas en la Casa Perona, impartidas por expertos y expertas en cada materia: Mari Beni del Rey, técnica agrícola de Bodega Tintoralba dentro de la DO Almansa, abordará las características principales de la DO Almansa y su vínculo con la zona de producción; y Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos, hablará sobre las figuras de calidad y la importancia de la diferenciación.

Asimismo, Concepción Villegas, técnica del Departamento de Promoción de Vino y Alimentos de IPEX-CLM, tratará la internacionalización de mercados; Lola Núñez, gerente de la DO Uclés, pondrá el foco en la importancia de la sostenibilidad en el sector; y Carmen Díaz Maroto, gestora de promoción de Turismo y Artesanía en CLM-Eturia, hará lo propio con el crecimiento de las rutas del vino como factor de desarrollo territorial.

Posteriormente, se ha organizado un Showcooking y maridaje con vinos de la DO Almansa en el Restaurante +IDEAS (Higueruela), y ya por la tarde, en el Casino Primitivo tendrá lugar un showroom de bodegas incluidas en esta Denominación de Origen. Finalizando la jornada con la II Gala DO Almansa.