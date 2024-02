PSOE advierte del descenso de turismo a Albacete y reclama la convocatoria de la Mesa del Aeropuerto para atraer visitas

ALBACETE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado este viernes la gestión en materia de turismo del Gobierno municipal de Albacete, señalando una falta de de estrategia, "como lo pone de manifiesto la cifra de visitantes que ha tenido nuestra Oficina Municipal de Turismo, que cerró el año 2023 con un descenso del 15% respecto a 2022", y ha solicitado la convocatoria de la Mesa del Aeropuerto.

La concejala socialista Marisa Sánchez Cerro se ha referido de esta forma a los datos incluidos en el informe trimestral de octubre a diciembre de 2023 de la Oficina Municipal de Turismo, según los cuales, en ese periodo, ese servicio municipal gestionado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete (Apeht) recibió 6.739 visitantes frente a los 7.929 del mismo periodo de 2022, tal y como ha informado el PSOE mediante nota de prensa.

"Nos preocupa que, con el Partido Popular, se registre una bajada en el número de visitantes, fruto de que no existe una planificación en esta materia y que tan solo se dedican a replicar lo que ya se hacía por el PSOE, sin innovación alguna", ha declarado Sánchez Cerro- .

La concejala socialista ha puesto el acento en el mes de diciembre, "ya que si en 2023, con Manuel Serrano como alcalde, recibimos en la Oficina Municipal de Turismo a 2.474 personas, en 2022, con Emilio Sáez al frente del Ayuntamiento, esa cifra fue superior en un 20%, superando los 3.100 visitantes".

Marisa Sánchez Cerro ha afirmado en este sentido que el Equipo de Gobierno del Partido Popular, en la Navidad pasada, se limitó a copiar lo que hizo el PSOE en materia de programación cultural y, además, "repitió el túnel de luz y sonido de la calle Ancha, pero con dos diferencias, funcionó menos días y resultó más caro para las arcas municipales".

Pero más allá de los datos del último trimestre, para la concejala socialista, "y con la mirada puesta en el medio y en el largo plazo", es necesario adoptar una serie de medidas estratégicas que conviertan a la ciudad de Albacete en un destino de turismo interior "atractivo y variado".

"Al señor Serrano no le conocemos más estrategia que la de fotografiarse con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeyda, con el argumento de un convenio del que no sabemos nada, y destacar como éxito turístico de la ciudad que cada vez sean más los albacetenses que pueden viajar al extranjero utilizando nuestro aeropuerto, en vez de fomentar que el flujo de viajeros sea a la inversa, es decir, que Albacete reciba turistas, y no que los exporte, que es lo que le interesa a nuestro sector turístico", ha afirmado.

MESA DEL AEROPUERTO

La concejala socialista ha manifestado su posición a de que se fomente el uso del aeropuerto, pero "en su doble condición". "Que lo podamos utilizar cada vez más los albacetenses para viajar a otros destinos, pero, en especial, que vengan turistas a conocer nuestra ciudad, nuestro comercio, nuestra gastronomía y nuestra provincia", ha especificado.

"Ante la inacción del alcalde Serrano, exigimos que se convoque la Mesa del Aeropuerto, que tanto reclamaba el PP en el anterior mandato, para que se nos informe de qué están haciendo para atraer turismo, ya que no conocemos nada de nada", ha añadido.

En esta línea, Sánchez Cerro ha recordado que el Aeropuerto de Albacete cerró 2023 con 2.664 viajeros, lo que supuso un incremento del 208,5% y del 63,6% con respecto a 2019, "pero ese notable incremento obedeció a que comenzaron a ofertarse vuelos chárter desde Albacete a Egipto, Turquía, Bulgaria y otros destinos europeos", lo que significa que "además de que esos viajes, no fomentan el turismo en la ciudad, la clave se encuentra en que la recepción de viajeros de fuera no ha aumentado, pues el número de operaciones ha caído en 2023 un 25,5%, con 706 operaciones".

Para concluir, la concejala socialista, que ha calificado de "oportunidad desaprovechada" la presencia de la ciudad en Fitur por "poco original", ha recordado a la concejala de Sostenibilidad y Marca Albacete, Rosa González de la Aleja, algunos de sus compromisos electorales cuando estaba en la oposición, desde un Plan Estratégico de Turismo a la recuperación de la actividad en instalaciones como el Circuito de Velocidad, la Institución Ferial de Albacete y el Palacio de Congresos, junto con el impulso de las actividades culturales, de ocio y recreativas, la rehabilitación integral del Palacio Ferial de la IFAB y la modificación de la señalética turística por toda la ciudad para hacerla accesible y más atractiva.

"Pues hasta la fecha, no nos consta que se haya hecho nada de nada en todos esos asuntos", ha concluido Marisa Sánchez Cerro.