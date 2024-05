PSOE Albacete pide al alcalde que aclare en el Consejo Social si creará o no las juntas de distrito

ALBACETE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista va a plantear en la reunión que el Consejo Social de la Ciudad va a celebrar el 28 de mayo, que el equipo de Gobierno de Manuel Serrano defina su postura respecto a las Juntas de Distrito, puesto que mientras el alcalde se ha mostrado partidario de su puesta en marcha, su concejala de Calidad de Vida, Participación Real y Efectiva, Llanos Navarro, es contraria a este modelo de gobernanza municipal "sin ambages".

Así lo ha manifestado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Amparo Torres, avanzando que se trata de un asunto que viene reivindicando desde hace años la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), "y que no es una cuestión opcional, sino una obligación legal, de acuerdo con la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, ha informado el PSOE en nota de prensa.

De la misma manera, Torres ha señalado que este Ayuntamiento dispone del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de los Distritos, añadiendo que el anterior equipo de Gobierno avanzó en la creación de la Junta de Distritos, "y de hecho, en el Servicio de Participación Ciudadana se modificó su estructura, nombrando a una educadora por cada uno de los seis distritos de la ciudad, y que iba a ser la persona encargada de coordinar y dinamizar las Juntas de Distrito".

Además, ha añadido, el anterior equipo de Gobierno trabajó para hacer llegar a la ciudadanía cómo sería el funcionamiento de la Junta de Distritos, "y, de hecho, la programación cultural se desarrolló siguiendo un criterio de reparto por distritos, porque entendemos que la unión de los barrios en distritos permitiría mejorar la atención a los vecinos y vecinas, ser más eficaces y fomentar las sinergias entre colectivos y territorios".

También ha dicho que se dieron pasos en firme en cuanto a la descentralización administrativa y que en el servicio de régimen jurídico del Ayuntamiento disponen del material necesario para llevar la Oficina de Atención a la Ciudadanía a alguno de los centros socioculturales cabeza de distrito, como el Ágora, o utilizando los sistemas de telepresencia.

A este respecto, ha recordado que, actualmente, la distribución municipal en distritos se realiza de la siguiente manera: Distrito 1. Feria, Villacerrada, La Pajarita y Carretas-Huerta de marzo; Distrito 2. Fátima, Franciscanos, Santa Teresa, Vereda, San Pedro-Mortero y Pedro Lamata; Distrito 3. Hospital, Parque Sur, Sepulcro, Hermanos Falcó, Universidad y Medicina; Distrito 4. Industria, San Antonio Abad, Polígono San Antón, Estrella, Milagrosa y futuro barrio en el Sector 10; Distrito 5. El Pilar, Canal de María Cristina, Cañicas, San Pablo y Llanos del Águila y Distrito 6. Zona Periurbana, Pedanías y Diseminados.

"Lo que no tenemos claro es si el PP apoya los distritos o los rechaza puesto que el alcalde dijo en la última reunión del Consejo Social que habrá que desarrollarlos y que no era sólo una cuestión de presupuesto, mientras que su concejala de Participación Real y Efectiva ha dicho públicamente lo contrario, que no están dispuestos a ponerlos en marcha y que, al margen de una cuestión de voluntad política, es una cuestión de números", ha argumentado.

También ha recordado la portavoz socialista que Llanos Navarro cuestionó en el pleno municipal de octubre pasado la capacidad de los vecinos para hacerse cargo de algunas de las funciones de las Juntas de Distrito.

Para finalizar, Torres ha indicado que, para el alcalde "la participación ciudadana no es una prioridad y se reduce a un titular de prensa, a una frase en un discurso y poco más. Manuel Serrano no se moja en nada que requiera de trabajo y compromiso".