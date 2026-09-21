PSOE destaca las cifras de negocios de la industria de C-LM y las achaca a las políticas "de creer en la tierra" de Page

La portavoz del PSOE en las Cortes de C-LM, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha destacado que la tasa de negocios de la industria está "casi cinco puntos por encima" de la media nacional, lo que demuestra, ha dicho, "lo bien que le sientan a Castilla-La Mancha las políticas de Emiliano García-Page".

Abengózar ha hecho referencia de esta forma a los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican que la cifra de negocios de la industria aumentó en Castilla-La Mancha un 9% en julio respecto al mismo periodo del año anterior, 4,9 puntos más que la media nacional, que fue del 4,1%.

Así, la portavoz socialista en el Parlamento regional ha apuntado que este es un indicador positivo más que "viene a sumarse" al resto de los que ya tiene y que "hablan del buen ritmo de Castilla-La Mancha".

Algo que, ha añadido, "no es casual" sino que se debe a las políticas del Gobierno autonómico "de creer en la tierra e invertir en la tierra". "Y recogemos los frutos con indicadores como este", ha añadido.

Además, ha expuesto que "no solamente la economía de Castilla-La Mancha va en buen camino" sino que las cifras de empleo son "las mejores de la historia" de la Comunidad Autónoma.