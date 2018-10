PSOE dice que con la comisión de estudio de listas de espera el PP "disfraza el mismo teatro con una escena distinta"

Publicado 19/02/2018 13:40:17 CET

TOLEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la región, Cristina Maestre, ha calificado de "agotadora la teatralización" que el Partido Popular de la región está haciendo con el tema de las listas de espera y ha defendido que la comisión de estudio permanente que ha reclamado este lunes "es disfrazar al mismo teatro con una escena distinta".

De este modo ha reaccionado la portavoz de los socialistas castellano-manchegos después de que el secretario general del PP, Vicente Tirado, haya avanzado que su formación va a registrar en las Cortes regionales una comisión permanente de estudio para mejorar la gestión de las listas de espera.

"No se lo creen ni ellos. La realidad es tozuda y el pasado reciente", ha defendido Maestre, que tras agregar que los castellano-manchegos "saben y recuerdan cómo trato el PP a la sanidad de la región" ha vuelto a recordar que el Ejecutivo del PP, con María Dolores de Cospedal a la cabeza, derogó la ley de garantía de tiempos máximos, dejó de publicar las listas y despidió a 3.000 profesionales sanitarios. "Acaso eso no influye en las listas de espera", ha preguntado.

Y es que Maestre les ha reprochado que no piden una comisión de estudio "por el despido de 3.000 profesionales sanitarios y por gastar 200 millones de euros en indemnizaciones por paralizar las obras de los hospitales". "Impostura y sobreescenificación", ha dicho Maestre sobre el proceder del PP.

UCLM

En cuanto a la ULCM, ha defendido que el PSOE quiere un "proyecto de futuro acorde a las necesidades reales" de la UCLM y a la vez que "hasta el último céntimo euro de la universidad sea transparente". "Eso lo entienden los estudiantes como también entienden que 98 es menos que 140", ha añadido en alusión a la nominativa que el Gobierno del PP pagó a la institución académica y a la que ha pagado el actual Ejecutivo socialista.

"El modelo del PSOE es rebajar un 50 por ciento las tasas universitarios en matrícula y mejorar las becas, pero el del PP, más allá del modelo del enredo, no sabemos cuál es", ha defendido Maestre, que ha insistido en que su formación aboga por el mapa de titulaciones que se referenció en 2010.

FAMILIA DESALOJADA DE GUALAJARA

En otro orden de cosas, y en respuesta a la diputada 'popular' Claudia Alonso, que ha acusado al Gobierno regional "de dejar en calle a una madre y a sus dos hijos", después de precisar que no tiene acceso a los expedientes, ha hecho suya la versión de Gicaman para asegurar que "no hay desalojo porque esta familia no era la titular de la vivienda".

"Al haber menores entra a formar parte de los Servicios Sociales de Guadalajara. Entendemos que se les habrá atendido por los fondos de emergencia que ahora hay y que Cospedal suprimió. Tan mal no tendremos que hacer las cosas para que en una rueda de prensa regional traigan una cosas tan puntual", ha concluido.