PSOE dice que Núñez "no se ha leído los presupuestos" y le rebate esgrimiendo el aumento de gasto en Sanidad y Educación

TOLEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha asegurado este lunes que por las declaraciones que ha realizado el presidente del PP en la región, Paco Núñez, sobre el proyecto de presupuestos del Gobierno regional para el 2021 "parece que no se los ha leído", pues ha asegurado que las partidas que se destinarán para el próximo ejercicio a Sanidad y Educación se incrementan de forma notable en las cuentas, que son totalmente "expansivas".

"Dar una rueda de prensa para no decir nada es un absurdo. El planteamiento de Núñez es un auténtico fuego fatuo. Ni siquiera se ha leído los presupuestos. No sé para que se reúne con los colaboradores. Lo que ha dicho es lo mismo que viene diciendo en los últimos seis meses", ha criticado Mora durante la rueda de prensa que ha ofrecido después de la intervención del líder del PP.

"Pide más inversión en Sanidad, pero los presupuestos contemplan un incremento de 671 millones, el 22,6 por ciento más que en el presente ejercicio, una auténtica barbaridad. Pide más para Educación, pero se van a destinar 224,5 millones más, un incremento espectacular del 12,2 por ciento", le ha respondido.

Mora, que ha asegurado que las cuentas del Ejecutivo de Emiliano García-Page han sido hechas "para una Castilla-La Mancha de esperanza y de futuro", ha reprochado al líder de los 'populares' castellanomanchegos que "salga para tratar de negar la esperanza", cuando lo tendría que hacer para "arrimar el hombro y mejorar los presupuestos".

"No sé en que lugar, ni artículo, párrafo, ni página ha visto que se van a subir impuestos", le ha afeado Mora, que tras desmentir a Núñez, tildando su planteamiento de "absurdo", también ha lamentado que pida al Gobierno regional que emule las medidas implementadas por Francia o Alemania, pues reclama a la administración castellanomanchega medidas que aplican los estados.

"El señor Núñez no haría nada de lo que dice que haría si estuviera gobernado. Su modelo político de administración no es el de apoyar a la gente. Siempre han trabajo por disminuir la administración. No ayudaron a nadie cuando gobernaron, ¿por qué nos vamos a creer que van a hacerlo?", ha continuado el parlamentario socialista, que ha añadido que en las regiones donde gobierna el PP tampoco se aplica lo que el líder regional del PP reclama para Castilla-La Mancha.

Mora, que ha apuntado que la "perorata" del líder de la oposición "no tiene ningún sentido", ha precisado que éste --en referencia al líder de la oposición-- "no se debe a un partido político, sino a los castellanomanchegos". "Hay que arrimar el hombro y él no lo hace con su discurso disparatado y huidizo de una realidad agobiante para la ciudadanos".

De ahí que le haya pedido que "recobre el sendero de la cordura y de la racionalidad, si alguna vez lo tuvo", y diga que apoyará las cuentas, que son expansivas porque contemplan 1.600 millones de euros más y "ayudarán a que ninguna actividad económica se quede atrás", ha defendido.