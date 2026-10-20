PSOE Guadalajara presenta una enmienda a la política fiscal de Guarinos y cifra en 1000 euros el sobrecoste por familia

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara presentará una enmienda a la totalidad a la política fiscal del equipo de Gobierno de Ana Guarinos y otra específica contra la nueva tasa del autobús urbano.

La portavoz del PSOE, Lucía de Luz, ha anunciado ambas iniciativas este martes y ha cifrado en una media de 1.000 euros por familia el incremento acumulado de impuestos y tasas municipales durante los últimos tres años, coincidiendo con el mandato del PP y Vox.

De Luz ha criticado la política fiscal del Gobierno local y ha cuestionado que la congelación anunciada para determinados tributos suponga un alivio para los contribuyentes, al considerar que mantiene el efecto de las subidas anteriores.

"Detrás de esta congelación del Gobierno de Guarinos hay familias que ya hicieron un esfuerzo para afrontar estos pagos", ha señalado.

La portavoz socialista ha rechazado los argumentos del equipo de Gobierno sobre la necesidad de sanear las cuentas municipales para justificar las medidas fiscales.

Frente a ello, ha defendido que es posible garantizar los servicios públicos mediante una reorganización de las partidas presupuestarias y priorizando los gastos.

Entre las medidas cuestionadas por el PSOE figuran el incremento de la presión fiscal que, según sus cálculos, soportan las familias, el encarecimiento del transporte urbano y el estacionamiento regulado.

La formación socialista sostiene que el Ayuntamiento puede mantener los servicios públicos sin trasladar nuevos costes a los ciudadanos y plantea revisar las prioridades de gasto municipal.