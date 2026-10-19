PSOE insiste en que pide la retirada del Estatuto por la "traición" de Núñez "para seguir siendo candidato" del PP

La portavoz del PSOE en las Cortes de C-LM, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha insistido este lunes en que la retirada del Estatuto de Autonomía de la región es "el precio de la traición de Paco Núñez a Castilla-La Mancha por su pacto oculto con Génova y contra nuestra agua".

Así se ha referido en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE al debate y votación este próximo jueves, en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, de la proposición de retirada, a iniciativa de los socialistas, del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Abengózar ha llamado la atención sobre la "constante traición" de Núñez a esta tierra y ha señalado que como el PSOE desconoce "cuál es el pacto que ha firmado con Génova para seguir siendo candidato", apuntando que es precisamente eso lo que ha llevado a hacer esa petición, que "no podamos fiarnos de alguien a quien no le duelen prendas a la hora de traicionar a Castilla-La Mancha", ha añadido.

"Desconocemos qué ha podido pactar con Génova. Nos tememos que la traición en materia de agua a Castilla-La Mancha es una de las principales cuestiones, puesto que continuamente venimos viendo al PP nacional traicionando a esta región en materia hídrica", ha aseverado.

Además, ha criticado que el presidente nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "tiene claro que no debe haber trasvases del Ebro, y, a la vez, que tiene que ser Castilla-La Mancha la gran cedente de agua hacia el Levante y hacia Murcia". "No vamos a consentirlo. Por eso, esta retirada del Estatuto es el precio de la traición de Paco Núñez a Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Un Estatuto que, por cierto, ha recordado, era "un texto bueno" para una región que ha cambiado mucho desde hace 40 años. "Que iba a ser duradero y el más representativo de la Castilla-La Mancha de hoy, y que se había consensuado con toda la sociedad, y defendido por el PP, no solo en el Parlamento autonómico sino también en el Congreso de los Diputados", han señalado los socialistas.

LEY DE VIVIENDA

Por otra parte, la portavoz socialista ha reiterado que el apoyo del PP en el debate de la Ley de Vivienda que tendrá lugar este jueves en el Parlamento autonómico "no va a ir para favorecer a las familias de Castilla-La Mancha ni a los jóvenes", sino para "los fondos buitre".

"La postura del PP en materia de vivienda es defender, como lo hace su partido también a nivel nacional, a esos fondos buitre o a esos grandes tenedores, y eso es lo que van a hacer en el próximo debate en el Parlamento autonómico", ha lamentado Abengózar.

Abengózar ha insistido en que el PP ha dejado muy clara" su postura ante este asunto, que es "defender, como lo hace su partido también a nivel nacional, a esos fondos buitre o a esos grandes tenedores".

En todo caso, la socialista ha aseverado que la ley "saldrá adelante" merced a la mayoría absoluta del PSOE en las Cortes porque es "una ley buena" ante "un problema tan grave que hace tan difícil el acceso a la vivienda a muchas familias y, sobre todo, a muchos jóvenes":

Asimismo, la norma es "un compromiso más del Gobierno del presidente Page con la ciudadanía" porque, como ha subrayado, el PSOE "es el único partido que está trabajando por garantizar un acceso a la vivienda más asequible".