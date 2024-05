PSOE pateará la región con 200 actos pidiendo voto para una "Europa social y progresista, que viene bien a C-LM"

Ante el miedo a la abstención, compromete "pedagogía política, pisar terreno y hacer entender a los ciudadanos que con su voto se decide"



TOLEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE castellanomanchego, por medio de sus cinco ejecutivas provinciales y del Comité Electoral regional, se va patear la comunidad, celebrando más de 200 actos electorales, en los que va a pedir el voto para una "Europa social y progresista", que es la que "le viene bien a Castilla-La Mancha".

Así lo han avanzado en rueda de prensa el secretario de Organización del partido, que también está detrás de la campaña electoral, Sergio Gutiérrez, y la candidata a la reelección al Parlamento Europeo, Cristina Maestre, en un desayuno informativo que han mantenido con los medios en Toledo, marco en el que han formalizado toda una declaración de intenciones, abogando por "la buena educación".

"Es una campaña ambiciosa, cercana, honesta, profundamente respetuosa con los adversarios, muy cercana al territorio que intenta movilizar el voto progresista y europeísta, huyendo de la confrontación, para llegar a la emoción del voto a través de las razones de por qué necesitamos una Europa fuerte, una Europa unida y una Europa progresista", ha defendido el número 'dos' de los socialistas castellanomanchegos, que, según ha añadido, se han atrevido a "regionalizar la campaña".

"Europa y Castilla-La Mancha se necesitan mutuamente. Son las dos caras de una misma moneda, que tienen que estar unidas o vinculadas a la cohesión, al progreso y a la igualdad de oportunidades", ha reivindicado.

Como baza a favor del PSOE, Gutiérrez ha defendido que es el único partido que cuenta con una candidata de Castilla-La Mancha a las instituciones europeas, mostrándose convencido de que se seguirá "teniendo voz" y siendo "una interlocutora desde la cercanía", como ha demostrado durante los últimos cinco años, en los que ha sido "la gran aliada de Castilla-La Mancha y de su Gobierno regional ante los grandes problemas que ha tenido esta tierra".

Dicho esto, y tras advertir de que el resultado final de estos comicios va a depender fundamentalmente de cuánto se consiga movilizar el voto proeuropeísta y el voto progresista, ha arremetido contra la derecha, que "está jugando a desmovilizar y a pedir votos para echar al presidente del gobierno de la Moncloa, cuando saben que esa disyuntiva no aparece en estas elecciones".

"HACER ENTENDER A LOS CIUDADANOS LO QUE SE JUEGAN EN EUROPA"

Por su parte, Cristina Maestre ha arrancado su intervención reconociendo buen hacer de Gutiérrez en su forma de plantear las campañas. "Por eso es el secretario de organización de Castilla-La Mancha, porque es el que mejor entiende la forma de hacer política, que es la que deberíamos tener todos los políticos, no solo en campaña, sino siempre. Esa que está pegada al terreno, que es transparente, accesible a los periodistas y, ante todo, a los ciudadanos, en un ejercicio de rendición de cuentas".

Luego de reconocer lo difícil que resulta colocar noticias de Europa, incluso cuando son muy importantes, ha afirmado que el PSOE de Castilla-La Mancha, en lo que resta de campaña electoral, se va a centrar en "hacer entender a los ciudadanos lo que nos estamos jugando en Europa, porque es muy importante".

"No es lo mismo apoyar a un partido que defiende Europa porque nos hace más libres, porque nos hace más iguales, porque protege nuestros derechos y porque nos hace más ricos, que apostar por un partido que quiere menos Europa, que quiere menos libertad, que quiere volver al pasado y que quiere menos democracia", ha criticado la candidata, que ha arremetido contra PP y Vox, que han votado "sin discriminación y sin excepción en contra de todo lo que supusiera mayor compromiso por parte de Europa.

Tras tildar de "indignante y ofensivo" que el Partido Popular hable "todos los días en plena campaña europea de asuntos nacionales desde del insulto y del odio", ha lamentado que ni siquiera se dediquen a contar qué quieren hacer y cuál es su programa político.

De ahí que Maestre haya contrapuesto las 109 páginas que conforman el programa de los socialistas europeos, un documento "sólido, desarrollado, transparente", frente a las seis páginas del PP o las 60 líneas en media página de Vox.

"Yo creo que con esto ya se dice y se demuestra el poco interés que tiene el Partido Popular y Vox, las extremas derechas, en apostar por un verdadero proyecto europeo que nos proteja y que nos dé la solvencia, la seguridad y el crecimiento"

PROPUESTAS

Dicho esto, la candidata a la reelección al Parlamento Europeo ha desgranado algunas de las medidas que los socialistas europeas prometen y que pasan por una economía verde; por seguir impulsando la transición digital, a fin de que garantice los servicios en zonas despobladas; por fortalecer la economía europea, para que sea "más moderna y competitiva y China, Estados Unidos o los países árabes nos dejen de comer terreno".

La simplificación de la PAC, las 'cláusulas espejo' -- esas que exigen que el producto que se importe a un país de la Unión Europea lo haga "en las mismas condiciones que aquello que se impone a la producción de los agricultores y ganaderos europeos--, así como una estrategia europea para reto demográfico, al modo castellanomanchego, son otras de las propuestas.

En su intervención, Maestre también se ha referido a lo que se decide en Europa "en abstracto", quizá no tan cuantificable, y que, según ha detallado, se refiere al "riesgo claro de involucionismo con el avance de las fuerzas de extrema derecha".

"Tenemos que hacer entender a los ciudadanos que, sin ningún género de dudas, esta es la cita electoral europea más crucial, porque si avanzan los partidos ultraderechistas, antieuropeístas y populistas, nos vamos a quedar sin Europa".

LA EUROPA ACTUAL DA LA RAZÓN A C-LM EN MATERIA DE AGUA

En otro orden de cosas, y preguntada sobre cómo puede influir Europa en el trasvase Tajo-Segura, la candidata socialista ha defendido que la Europa de ahora, "la que quiere cuidar el planeta, entiende que hay que garantizar la calidad de los caudales ecológicos, que hay que cuidar el río, que hay que cubrir y cumplir con las directivas marcos de agua, que hay que cuidar y proteger la biodiversidad, está dando la razón a Castilla-La Mancha".

"Lo que no sabemos es la Europa que puede venir con el PP y Vox. Desde luego, ya sabemos, porque lo han dicho, que PP y Vox van a perpetuar el trasvase Tajo-Segura. Y, por supuesto, lo van a defender en Europa", ha advertido.

EL PELIGRO DE LA ABSTENCIÓN

Por último, preguntada sobre si la abstención puede terminar perjudicando a las fuerzas progresistas el próximo 9 de junio, la candidata socialista, tras admitir que la desmovilización siempre preocupa, ha aseverado que los socialistas van a hacer "todo lo que esté en su mano para movilizar y para hacer entender a los ciudadanos que con su voto se decide".

"Nosotros vamos a hacer el ejercicio que estamos haciendo. Pedagogía política, explicación, pisar terreno, proactividad. No vamos a parar hasta el último día porque, efectivamente, nos estamos jugando mucho", ha insistido Maestre, que ha considerado que PP y Vox "son los primeros interesados en que no haya movilización, y por eso no hablan de Europa".

"Nosotros vamos a hablar de lo que se juega verdaderamente Europa", ha terminado afirmando.