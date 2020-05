PSOE pedirá a la Junta que no cuente con el PP para el pacto si Núñez "no ofrece las medidas que dice tener"

TOLEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha afirmado que si el presidente del PP regional, Paco Núñez, "no ofrece esas medidas que dice que tiene" para hacer frente a la crisis del coronavirus, el PSOE pedirá al Gobierno autonómico que "no cuente con el PP" para el pacto por la reconstrucción de la región.

"¿Para qué? Si no son serios, si no se están comportando como debiera hacerlo un partido serio", ha planteado Mora, quien ha reprochado al PP de Castilla-La Mancha que diga que tiene 100 medidas "para ayudar a los castellanomanchegos a salir de la situación en la que nos encontramos y tenerlas guardadas en un cajón".

Se ha referido a las palabras del presidente del PP regional, Paco Núñez, el pasado 2 de mayo en las Cortes regionales, cuando dijo que el PP ha elaborado un documento con 100 medidas, que "nadie ha visto", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Yo creo que, de verdad, no se puede jugar con la gente, hay que ser serios, hay que ser muy serios cuando estamos en situaciones complicadas como la que padecemos en estos momentos", ha aseverado el presidente del Grupo Parlamentario Socialista.

Para Mora, la actitud de Núñez "pone en evidencia" que "no tiene la altura que debiera tener un político ni la grandeza que debiera tener un político en situaciones complicadas como esta".

En este sentido, se ha referido a la negativa de Núñez a "decirle al PP a nivel nacional que tiene que apoyar al Gobierno de España para poder salir de esta, que es una situación difícil, que es una situación complicada".

"Desde luego, hay que tener en cuenta una cosa, el no solidarizarse con los gobiernos que están gestionando esta situación, desde luego, no dice nada bueno de quienes están utilizando la pandemia para aliarse con ella y hacer política particular", ha considerado.

A ello, ha añadido que, "desgraciadamente, eso se hace", si bien "no se debe hacer" porque "la grandeza de un político está en mirar las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva del interés general claro y contundente", ha concluido.