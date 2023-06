PSOE propone a Bellido como presidente de las Cortes, a Navarrete en la Vicepresidencia y a Mora como secretario

Ana Isabel Abengózar sigue como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y Ángel Tomás Godoy como presidente de éste

TOLEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha propuesto que Pablo Bellido, actual presidente de las Cortes regionales, siga comandado la Presidencia de la Cámara autonómica.

Como vicepresidenta primera propondrán a Josefina Navarrete, que ya ostentaba este cargo, y a Fernando Mora como Secretario Primero de la Mesa de las Cortes.

Además, Ana Isabel Abengózar seguirá siendo la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y Ángel Tomás Godoy, presidente de este mismo grupo.

Godoy ocupaba la Secretaría Primera de la Mesa y Mora la presidencia del Grupo Parlamentario, de tal manera que se propone el intercambio de cargos entre ambos, tras la propuesta socialista.

Así lo ha dado a conocer la portavoz de los socialistas en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, en el Hotel Cigarral El Bosque.

A preguntas de los medios, sobre dónde quedan nombres como el presidente saliente de la Diputación de Ciudad Real y el de Toledo, José Manuel Caballero y Álvaro Gutiérrez, o la exalcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, Maestre ha señalado que esta atribución le corresponde al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aunque sí ha dejado claro que él mismo ha expresado que "va a contar con los mejores equipos".

"Será él quien tenga que determinar el equipo que vaya a conformar. No se trata de hacer ningún puzle ni de reubicar porque sí, se trata de encontrar al mejor equipo posible para seguir dando lo mejor de nosotros mismos en Castilla-La Mancha y a mí no me cabe duda de que esa cuadratura de círculo lo va a conseguir con muchísima facilidad el presidente Page", ha aseverado.

PRESENCIA DE VOX EN LAS CORTES

Maestre ha señalado que el hecho de que Vox entre en el Parlamento regional es "una oportunidad" para que el PSOE se diferencie de un partido que promueve "la política divisiva, el populismo" y que niega "cosas tan sangrantes" como la violencia hacia las mujeres, que es un delito.

"Todos aquellos que se empeñen en negar no sólo esos delitos, esa violencia, sino que además generan comportamientos de no consentir o de no cumplir con esas condiciones legales se van a encontrar con un PSOE fuerte, con un gobierno decidido a defender la igualdad de las mujeres", ha manifestado.

Así, ha remarcado que los socialistas le dan la mano al Partido Popular a la hora de sacar adelante todos los proyectos, iniciativas y políticas de igualdad y de género en los consistorios, tras lanzarles una propuesta de pacto este martes.

PSOE DE C-LM, PARTIDO REFERENTE

En la primera reunión que se celebra después de las elecciones autonómicas, los socialistas castellanomanchegos se sitúan como "el partido más importante de España", tras lograr la única mayoría absoluta del país.

Como "partido referente del socialismo", defienden una política útil "que genera confianza". "Hemos ganado en más de 700 pueblos en las autonómicas, en municipales en más de 500 municipios, lo que representa a cerca del 80% de la población de Castilla-La Mancha".

Trabajarán, ha dicho Maestre, "para seguir transformando la región, con el mismo método", haciendo además un análisis de cómo abordar los próximos cuatro años y el camino a las elecciones generales del 23 de julio.