PSOE regional y nacional contraponen las políticas sociales de Sánchez con la "irresponsabilidad institucional" de PP

TOLEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, y los socialistas castellanomanchegos se han alineado para poner en valor las políticas sociales que están llevando a cabo tanto el Gobierno central como el regional, frente a la "irresponsabilidad institucional sin precedentes" que está teniendo el Partido Popular.

Gómez, que ha asistido a la Interparlamentaria que los socialistas castellanomanchegos celebran este viernes en Consuegra, se ha referido al registro este viernes de una proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "ante la anomalía institucional y la irresponsabilidad sin precedentes que está demostrando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo", que "está dando la espalda a la responsabilidad" que tiene con el conjunto de los españoles para el buen funcionamiento de este órgano judicial.

De igual modo, y tras aludir al Consejo de Ministros que abordará este sábado la rebaja del IVA de la luz y otras medidas de protección para ganaderos, agricultores y sectores más vulernables, ha reivindicado el "liderazgo" de Sánchez en Europa, no solo para conseguir fondos europeos sino para conseguir la llamada 'Excepción ibérica', que pone tope al precio del gas.

"Esto contrasta con el completo abandono de responsabilidades que está haciendo el PP. Estar en la oposición no es solo atacar al Gobierno, es tener responsabilidad para con los ciudadanos y aportar y arrimar el hombro cuanto más lo necesita España. El PP no lo hace y se caracteriza por dar inestabilidad a las instituciones, por precipitar convocatorias electorales y no por atender al interés general y alcanzar espacios de acuerdo y diálogo", les ha reprochado.

De igual modo, el portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados ha indicado que este encuentro pretende poner en valor la agenda legislativa del Ejecutivo castellanomanchego que, gobernado por el PSOE, implementa medidas "vanguardistas" en el ámbito de las comunidades autónomas, poniendo en valor la "voluntad de colaboración con el Gobierno de España desde una actitud propositiva y proactiva". "Eleva las demandas concretas de esta región, pero desde el compromiso de aportar y de que tenga incidencia directa en el conjunto de población", ha reconocido.

EL PSOE, "GARANTÍA DE SEGURIDAD SOCIAL"

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha comenzado destacando que "nunca antes" un Gobierno central ha puesto a disposición de las comunidades autónomas "tantos" recursos para afrontar la doble crisis que acecha desde el inicio de la legislatura, pues ha tenido claro que las autonomías son "la primera línea de combate de la desigualdad".

También ha valorado que el Ejecutivo central ha recuperado los temas "importantes" para Castilla-La Mancha, pues además de tomar decisiones "valientes" que en materia de agua benefician a Castilla-La Mancha, ha propulsado los proyectos de inversión, "multiplicando por cuatro cada euro de cemento que ha puesto el Gobierno del PP".

"Pero lo más relevante es que, frente al insulto y el bulo del PP, estamos para gobernar con moderación y responsabilidad las grandes dificultades. Por ello, pese a la crisis, ni un solo ciudadano de Castilla-La Mancha tiene pérdida de derechos ni recorte de servicios públicos como nos acostumbró el PP en otras crisis. Los socialistas en Castilla-La Mancha y en España, con nuestras políticas, damos seguridad social y tranquilidad sabiendo que, aunque hay dificultades, sus decisiones nunca perjudican a la mayoría social de este país", ha defendido.

LA LEY DE DESPOBLACIÓN

En las declaraciones a los medios también ha participado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha detallado que en el encuentro de Consuegra también se va a abordar cómo se está implementando la Ley contra la Despoblación que, además de ser emulada por otras regiones, ha captado la atención de la Comisión Europea.

De igual modo, ha asegurado que en esta cita de miembros castellanomanchegos de los grupos parlamentarios socialistas del Congreso de los Diputados, del Senado y de las Cortes regionales con miembros de la dirección regional del PSCM-PSOE, se abordará el grado de ejecución de los 1.500 millones de euros que Castilla-La Mancha ha recibido de Europa, que además de afianzar los servicios sociales, por medio de nuevas infraestructuras, contribuirán a mejorar la eficiencia energética de la región y a que gane soberanía energética.

Por último, y para dar cuenta de las medidas del Gobierno regional dirigidas a suavizar los efectos de la crisis, ha recordado que desde este viernes las familias de la región pueden solicitar las ayudas a los libros de texto y de comedor, destacando que se han establecido nuevos baremos para conceder 70.000 ayudas para adquisición de libros y 20.000 de comedor.