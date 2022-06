Núñez ve "fundamental" que C-LM deje de estar regida por la "agenda socialista" para poder salir del "vagón de cola"

TOLEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que es fundamental que la "agenda socialista" deje de marcar el día a día de la región porque Castilla-La Mancha tiene todo el potencial para "ser la locomotora y no el vagón de cola del país".

Así lo ha indicado Núñez en una entrevista en el programa 'Es la mañana de Federico Jiménez Losantos' de esRadio, donde ha destacado que es necesario que el socialismo deje de gobernar en Castilla-La Mancha "independientemente de quien ponga la cara en el cartel", según ha informado el PP en nota de prensa.

El presidente del PP castellanomanchego ha señalado que aspira a ganar las elecciones en la región, con candidaturas en los 919 municipios de Castilla-La Mancha para hacer "un proyecto amplio en el que todo el mundo se sienta cómodo". "El objetivo es construir una alternativa al socialismo para Castilla-La Mancha e implementar otro modelo en la región".

Núñez ha apostado por una Castilla-La Mancha que "deje de tener los peores datos educativos, sanitarios, de desempleo y de creación de empresas, además de dejar de ser la tercera Comunidad Autónoma que más impuestos paga del país". Además, ha apostado por los agricultores y los ganaderos de Castilla-La Mancha "ante los ataques de Garzón y el silencio cómplice de Page".

El líder regional del PP ha recordado que García-Page "no se ha atrevido a llevar la contraria a Sánchez ni una sola vez", ya que cuando el partido ha planteado en sede parlamentaria medidas contrarias a la gestión socialista de Sánchez, él "se ha quitado de en medio y no las ha apoyado". Así, ha recordado que "no quiso respaldar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni reprobar a Garzón por sus ataques a los ganaderos, ni exigir a Sánchez que bajara los impuestos al conjunto de los españoles".

Por todo esto, Núñez ha aseverado que tiene "ganas" de derrotar al socialismo en Castilla-La Mancha para acabar con esa agenda "que sube los impuestos y que mantiene en el vagón de cola a la región o que sitúa a Castilla-La Mancha con el peor dato de inflación, superando los dos dígitos".

Además de ser una "agenda socialista" que hace que la Comunidad Autónoma sea la que menos crece del conjunto del país o la que peor ha gestionado la pandemia, "siendo líderes en mortalidad y letalidad", a lo que ha añadido que la región cuenta con "el peor dato de listas de espera sanitarias, algo que es una realidad que Page se esfuerza en negar e incluso su último invento para reducirlas ha sido eliminar una celda de Excel para quitar pacientes".

CASO OLTRA

De otro lado, Núñez se ha referido al caso que afecta a la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, que ha calificado de "repugnante", mostrándose sorprendido de que ningún dirigente socialista lo haya condenado. "Page dijo el otro día que le dejaran tranquilo, pero usted es el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y tiene que condenar esa actitud y este caso", ha manifestado.

"En este episodio no vale el silencio. En política no todo vale y esta actitud debería haber sido condenada por el socialismo", ha concluido.