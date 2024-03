PSOE Toledo ataca a Vox por plantear que RSA San José atienda a embarazadas que dudan si abortar y pide explicaciones

TOLEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo ha pedido explicaciones a la presidenta del Partido Popular, Conchi Cedillo, sobre las declaraciones del vicepresidente segundo y diputado por Vox, Daniel Arias, acerca de su propuesta de acoger a mujeres embarazadas sin recursos y que duden de si continuar adelante con la gestación, unas afirmaciones realizadas por el 'número tres' de la institución provincial en entrevista con Europa Press.

En nota de prensa, han avanzado además que solicitarán al Gobierno provincial la creación de una Comisión de Bienestar Social "que vele por el buen funcionamiento de la Residencia Social Asistida (RSA) 'San José' y por el control de los fondos que la institución destine al centro".

Así lo ha comunicado la portavoz del PSOE en la Diputación, Tita García Élez, quien ha manifestado que su grupo quiere que esa comisión "aclare una serie de dudas y alarmas" que ha levantado el diputado de Vox, responsable del área de Bienestar Social, Familia y Juventud. Esas declaraciones indican que "el Gobierno provincial estaría estudiando dedicar las antiguas viviendas de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) a, según el vicepresidente segundo de la Diputación de Toledo, personas que más lo necesitan, como pueden ser mujeres embarazadas que no tienen dónde ir y tienen dudas de si tener ese hijo".

Una afirmación que al Partido Socialista le genera "alarma", ya que no entienden "por qué se mezcla la necesidad habitacional con las dudas de tener o no el hijo o la hija". "Nos genera una pregunta: a una mujer embarazada que necesite una vivienda y no tiene dudas de tener a su hijo, ¿se le dará esa vivienda?", ha añadido García Élez.

La portavoz socialista también ha hecho referencia a otras "duras declaraciones" del diputado de Vox, que vincula la administración de esas viviendas mediante diferentes asociaciones. El PSOE ha exigido explicaciones para conocer "qué es lo que quiere hacer" el responsable del área y, en el caso de que esa iniciativa la llevase a cabo, "cuáles serían las asociaciones que se pondrían a disposición de las mujeres". "La Diputación tiene que dejar claro qué es lo que quiere con esas viviendas y qué tipo de asociaciones van a cuidar, proteger y estar pendientes de esas mujeres", ha agregado García Élez.

Así mismo, el Partido Socialista ha asegurado que se mantendrá "enfrente, defendiendo los intereses de todas las mujeres y trabajando para que la igualdad y, sobre todo, la ideología no se meta en la política de la Diputación", reclamando que la institución continúe "la línea de trabajo" de los gobiernos socialistas. Es decir, "mejorando las instalaciones y el equipamiento de los usuarios y los profesionales que allí trabajan, a los que ha agradecido el trato y el servicio que ofrecen día tras día".