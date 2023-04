El pueblo gitano de C-LM alza la voz ante la desigualdad y reivindica su cultura: "Queremos vivir con la cabeza alta"

TOLEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pueblo gitano de Castilla-La Mancha ha alzado la voz este martes contra la desigualdad y la injusticia, al tiempo que ha reivindicado ser parte "fundamental" de la cultura española. "Queremos vivir nuestra gitanidad con la cabeza alta y firme", ha añadido.

Así se han pronunciado durante el acto institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, celebrado en el Palacio de Fuensalida de Toledo, Samara y Sandra, quienes han dado lectura a un manifiesto del Consejo Regional del Pueblo Gitano durante este evento, presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, y en el que también ha estado presente la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

Dicho manifiesto pasa por apuntar el deseo que desde el Consejo Regional del Pueblo Gitano tienen de dar visibilidad a la comunidad gitana. "En días especiales como este sentimos con más fuerza el orgullo de pertenecer a un pueblo que ha sufrido años y años leyes antigitanas que aún a día de hoy perduran y han supuesto pérdidas irrecuperables".

Así, han recordado a las víctimas del antigitanismo, al tiempo que han celebrado la unidad de este pueblo recordando su identidad, lengua, historia y antepasados. "Levantamos la voz de manera conjunta para señalar situaciones de injusticia y desigualdad que a día de hoy seguimos sufriendo".

Es por ello por lo que han abogado por seguir luchando para que la discriminación y el racismo no limiten sus derechos, que son "mundialmente reconocidos" pero que no están siendo garantizados como ciudadanos; al tiempo que han reivindicado al pueblo gitano como "parte fundamental" de la cultura española. "Sin él no se entendería nada del mismo modo".

Con todo, no han querido olvidar las "penurias y las persecuciones" que han sufrido y han destacado el papel que desempeña la mujer en el pueblo gitano en contraposición con las opiniones y los prejuicios por parte de "algunos sectores" de la sociedad.

DÍA PARA CONOCER Y RECONOCER

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha señalado que el Día Internacional del Pueblo Gitano es un día para conocer y reconocer la historia y la cultura del pueblo gitano en Castilla-La Mancha; así como para seguir trabajando en eliminar barreras y clichés facilitar la inclusión.

Tras recordar que ya son 52 los años que han pasado desde el primer congreso mundial gitano celebrado en Londres, la consejera ha destacado que en la actualidad se ha abogado por trabajar de forma conjunta para seguir avanzando en derechos y libertades, consciente de que "queda mucho por hacer".

Es por ello por lo que ha resaltado la importancia que desde el Gobierno regional se ha dado en trabajar en dos vertientes: la inclusión de todas las personas con independencia de cualquier circunstancia y el respeto a la diversidad. "Enhorabuena por este día pero, sobre todo, por los años vividos y lo que nos queda por avanzar de forma conjunta", ha dicho a los 40.000 gitanos y gitanas que hay viviendo en la región.

LA LUCHA CONTRA "TODO TIPO DE ODIOS"

El presiente regional ha cerrado el acto para indicar que para él el Día Internacional del Pueblo Gitano no es solo un día protocolario sino que lo es también de proclamación de un compromiso "sentimental y emocional" por parte del pueblo gitano, que ha hecho suyo, como es la lucha contra "todo tipo de odios".

Es por ello por lo que ha manifestado que este acto tiene que servir para proclamar que "no somos enemigos de nadie" y que si hay que elegir un adversario es aquel que genera odio. "Nuestra Constitución se conjura contra el odio social, un objetivo que nos tenemos que plantear para entender por qué reclamamos igualdad de derechos".

Ha destacado también García-Page la cultura gitana y su capacidad de influir "en muchas otras", señalando que una parte importante de cómo se conoce España en el mundo tiene que ver con las "influencias directas" de la cultura gitana.

"Tenéis que ser diferentes. El que exista una cultura gitana no es un problema, es una riqueza de nuestro país", ha indicado, para reclamar la diversidad como un elemento de prosperidad, "lo que no se puede confundir con tener distintos derechos".

García-Page también ha destacado el derecho a la identidad y a ser de algún sitio. "Hay que tener identidad y arraigo. Yo confío más en la gente que sabe cuáles son sus raíces porque cuando uno sabe de dónde viene es más fácil saber a dónde va".

"Reclamamos el derecho a la identidad, la convivencia y el derecho social del pueblo gitano organizado en esta tierra y con el que mantenemos interlocución y una estrategia a medio y largo plazo de entendimiento", ha dicho para agregar que hay un objetivo de fondo como favorecer la convivencia, minimizar el odio y generar igualdad de oportunidades.