El pueblo gitano de C-LM reivindica vivienda, empleo y educación para tener las mismas oportunidades que el resto

TOLEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pueblo gitano de Castilla-La Mancha ha alzado la voz para reivindicar vivienda, empleo y educación para tener las mismas oportunidades que el resto. "Solo deseamos que los niños y niñas gitanas tengan la misma oportunidad que el resto y así podamos construir un futuro donde el acceso a la vivienda, al empleo y a la educación sea una realidad para la comunidad gitana y deje de ser un sueño".

Este ha sido uno de los mensajes que se han podido escuchar en el acto institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se ha celebrado en el Palacio de Fuensalida de Toledo, con presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

Samara Navarro ha sido la encargada de dar lectura al manifiesto propio de un día como este. Así, ha aprovechado para pedir al presidente de Castilla-La Mancha que las acciones políticas con el pueblo gitano castellanomanchego sean "rotundas y contundentes".

"Necesitamos un plan de actuación adecuado que cubra las necesidades y carencias que tiene el pueblo gitano", ha reivindicado Navarro, quien ha visibilizado que "hoy en día en el año 2024 donde es posible hacer viajes espaciales turísticos", "hay niños y niñas, mujeres y hombres gitanos que siendo ciudadanos de pleno derecho viven en condiciones infrahumanas, en barrios ghetto", ha denunciado.

Además, ha advertido de que la Constitución, carta magna que ampara los derechos y deberes de los ciudadanos, "no es igual para todos". "No lo es porque el artículo 47 no se cumple en el barrio del Pilar y San Antón de Ciudad Real, en las 600 de Albacete, en las 180 de La Roda, en el Paredón de Talavera, en las Cuevas de Huete, en Los Palos de Toledo, ni tampoco en muchos barrios, ciudades y pueblos repartidos por nuestra comunidad".

"UN PUEBLO MALTRATADO POR LA HISTORIA"

A continuación ha intervenido María Santiago Félix, vicepresidenta segunda del Consejo Regional del Pueblo Gitano, quien ha dicho que hoy habría sido imposible estar hoy aquí, "sin la pasión, la vida y la lucha de nuestro pueblo, un pueblo maltratado por la historia, olvidado y perseguido, pero que nunca se arrodilla, nunca ha caído".

Además, ha puesto sobre la mesa "toda la discriminación" que sufre el pueblo gitano en todas las áreas, el acceso al empleo, a la educación, pero sobre todo a la vivienda. "Es casi imposible para una persona gitana poder alquilar una vivienda y elegir dónde crear su hogar porque la discriminación la tenemos que llevar siempre".

"En pleno siglo XXI Castilla-La Mancha sigue teniendo un problema estructural en viviendas, donde el 39% de las personas gitanas viven en infravivienda y el 4,3% en asentamientos chabolistas".

Los datos en empleo son "desorbitantes", ha comentado, ya que la tasa de desempleo en hombres gitanos supera el 50%, pero en el caso de las mujeres está por encima del 60%. Además, "tenemos que sumarle que es un empleo muy precario e inestable y que un tercio de la comunidad gitana es autónoma: en el mercadillo", ha recalcado.

"La comunidad gitana se incorpora al empleo a una edad mucho más temprana que la sociedad mayoritaria", ha apuntado la vicepresidenta segunda del Consejo Regional del Pueblo Gitano, quien ha afirmado que el 60% de la comunidad gitana es menor de 30 años. "Somos un pueblo muy joven, pero un pueblo cuyo 17% de las personas gitanas tienen una baja cualificación, ya que no tienen ni la ESO".

Según ha reivindicado, "la educación es la única base que nos puede llevar a una igualdad real ante la sociedad, porque la educación es lo que construye el futuro que van a tener nuestros niños y niñas hoy".

"Solo deseamos que los niños y niñas gitanas tengan la misma oportunidad que el resto y así podamos construir un futuro donde el acceso a la vivienda, al empleo y a la educación sea una realidad para la comunidad gitana y deje de ser un sueño".

Ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha tomar medidas concretas, dotarlas económicamente y de que "no queden en buenas intenciones y papeles mojados". "En los últimos años hemos avanzado mucho", algo que hay que aplaudir, recordando que se ha conseguido que se incluya en el currículum educativo por fin la historia y la cultura del pueblo gitano. También existe una estrategia que durará cuatro años, de 2023 a 2027, sobre la inclusión, la participación y la igualdad de la comunidad gitana en esta región.

LEIRE DA VOZ A LOS NIÑOS GITANOS

El acto ha contado con la intervención de Leire Saavedra, una niña que se ha mostrado "muy orgullosa" de poder estar otro año más en este acto, dando voz a los niños y niñas gitanos de esta región y celebrar uno de los días más importantes para el pueblo gitano.

"Soy una niña gitana y estoy orgullosa de llevar por bandera mis valores gitanos. Esos que nos han inculcado con mucho esfuerzo y cariño nuestra familia y nuestros antepasados. Quiero seguir participando y colaborando de la mano de la sociedad mayoritaria para que el pueblo gitano tenga la visibilidad que merece y algún día pueda dejar de ser la minoría cultural más discriminada", ha deseado.

Una niña que, según ha afirmado, quiere convivir en igualdad con el resto de niños y niñas de mi barrio, de mi escuela, del mundo. "Me gustaría trasladar un mensaje de tolerancia y respeto hacia lo diferente, hacia lo desconocido. Lo diferente no es malo".

De su lado, el presidente regional se ha comprometido a seguir adelante con la Estrategia del Pueblo Gitano de Castilla-La Mancha. "Es más, no tengo inconveniente en preparar con tiempo la que tendrá que suceder a ésta dentro de unos años para que haya continuidad".

En este sentido, ha reivindicado que desde su Ejecutivo "nos tomamos muy en serio la estrategia" y prueba de ello es que en los últimos años "se ha avanzado en muchas cosas. Estos actos no son solo protocolarios, nos tomamos en serio las estrategias y por eso las ponemos en un documento", ha valorado.

Además, ha recordado que "el conjunto de los servicios está a disposición presupuestaria y jurídicamente de toda la población, sin distingos", y ha sentenciado que "a nosotros nos conviene no silenciar los problemas".

Asimismo, ha manifestado que "nosotros como Gobierno estamos contentos con los interlocutores y queremos seguir avanzando juntos" en ámbitos tan señalados como la Educación, o en mejorar la problemática de la vivienda. En este sentido, se ha referido al Plan de Vivienda promovido por el Ejecutivo autonómico para impulsar viviendas asequibles de alquiler "con el que queremos llegar a desarrollar más de 50.000" viviendas los próximos años.

La consejera de Bienestar Social ha valorado la "lengua, la cultura, y la historia del pueblo gitano", que también forma parte de la historia de esta región. Y de la historia del pueblo gitano "nos habla su bandera que preside este acto junto con las banderas de la Unión Europea, España y Castilla-La Mancha, todas ellas, las cuatro que nos representan y nos unen a todos", ha destacado la consejera.

García Torijano ha subrayado que "Castilla-La Mancha es una sociedad inclusiva, multicultural y diversa en la que las distintas culturas y sensibilidades nos enriquecemos mutuamente porque la cultura nunca puede ser una cuestión que separe, sino que debe ser unión".

En este sentido, ha destacado que "aunque aún queda mucho por hacer, el camino está marcado", porque entre todos "hemos sido capaces de formular la Estrategia del Pueblo Gitano de Castilla-La Mancha, un documento vivo y abierto pero que toca, de manera transversal, las inquietudes y necesidades del Pueblo Gitano", que son las de toda la población: la educación, el empleo, la vivienda, la salud, la igualdad de oportunidades y la no discriminación y la participación.