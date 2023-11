Recepcionadas las obras entre Ronda de San Antonio, Alvarfáñez y Manuel Medrano de Guadalajara

GUADALAJARA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras realizadas en otra zona céntrica de Guadalajara, concretamente entre las calles Ronda de San Antonio, Manuel Medrano, Alvarfáñez de Minaya y Francisco de Quevedo, ya han concluido y este mismo miércoles han sido recepcionadas. Unos trabajos que han supuesto una inversión aproximada de 1,3 millones de euros, habiéndose actuado en aproximadamente unos 4.300 metros cuadrados.

Unas obras que han supuesto una renovación integral tanto en redes como en alumbrado y mobiliario, habiéndose procedido a reparar las calzadas, mejorado la accesibilidad, adecuado aceras y pasos de peatones, y también a la renovación de las señalizaciones horizontal y vertical.

A ello se han sumado mejoras en las redes de saneamiento y la plantación de algunos árboles. Trabajos que este miércoles ha visitado la alcaldesa, Ana Guarinos, acompañada, entre otros, del concejal de Obras, Santiago López.

Unas obras con 1,3 millones de euros invertidos, de los que 744.000 han sido financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través de un programa 2014-2020. Un proyecto que si bien, según Guarinos, "hay quien se lo trata de adjudicar", data de 2017, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por el PP, y ahora han sido ellos quienes lo terminan.

Y si bien estas obras han supuesto la eliminación de algunas plazas de aparcamiento, también se han habilitado otras para motocicletas en Alvarfáñez de Minaya. Iniciativa que se seguirá evaluando para intentar adecuar los distintos espacios de la ciudad, ha señalado Santiago López, no sin recordar que también en Alvarfáñez se han habilitados plazas para los vecinos, una medida que nació de forma provisional, pero se estudiará para elevar a definitiva si así se observa.

Y a estas obras, la alcaldesa ha sumado las que se van a acometer, en breve, en la calle Miguel de Cervantes, recordando que aún quedaría por revitalizar e impulsar "una de las joyas" que tienen Guadalajara, como es el Mercado de Abastos.

En este sentido, la regidora ha declarado que siguen las reuniones con los profesionales para recibir las ideas que podrían ser más viables, especialmente con el tema de la hostelería. Sin embargo, ha dicho que no se descarta absolutamente nada, aludiendo a que no es descartable que se combinen proyectos hosteleros con exposiciones. "Lo que está claro es que durante estos últimos años no se ha hecho nada para impulsar la actividad", ha subrayado.

La regidora también se ha referido al proyecto en las emblemáticas y céntricas plazas Prim y San Esteban, señalando que ahora está en fase de modificación, siguiendo las indicaciones del Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que conllevará algunos cambios, entre ellos, la eliminación de los colores rojizos y magentas que el anterior Gobierno de Alberto Rojo quería primar en sendos espacios.

En este caso, la previsión es que las obras comiencen en el mes de enero "pero habrá unos cambios en relación con la estética", ha señalado la alcaldesa, recordando el concejal Santiago López que la propuesta del equipo anterior no era un proyecto como el que ellos entienden para Guadalajara.

Así, si bien ya se está trabajando en el mismo para adecuarlos a las nuevas exigencias que de Cultura, para López, lo que se haga finalmente deberá guardar una estética en un entorno como es el casco histórico, en alusión tanto a los colores del suelo que quería poner el anterior gobierno como a los propios materiales. "Se va a cambiar el proyecto", ha dicho, eso sí, sin aclarar que colores primarán.

"Guadalajara necesita muchísimas inversiones porque no había planificada prácticamente ninguna", ha remarcado Guarinos.