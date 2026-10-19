La retirada del Congreso de la reforma del Estatuto de Autonomía de C-LM, a debate este jueves en las Cortes regionales

Archivo - El consejero de Fomento, Nacho Hernando, en el pleno de las Cortes. - CARMEN TOL2/CORTES - Archivo

TOLEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha abordará este jueves, día 22, a iniciativa del Grupo Socialista, la retirada del Estatuto de Autonomía que se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados, en una sesión en la que también se debatirá y votará el dictamen de la Proposición de Ley de este grupo con medidas sobre vivienda y suelo.

La Junta de Portavoces y la Mesa presididas por Pablo Bellido se han reunido este lunes a primera hora para fijar el orden del día y convocar la sesión plenaria para el jueves 22 de octubre en el antiguo Convento de san Gil de Toledo.

Entre los siete puntos incluidos se encuentran también dos debates generales y una proposición no de ley (PNL) de los tres grupos parlamentarios, ha informado el Parlamento autonómico en nota de prensa.

La jornada se abrirá a las 10.00 horas con la aprobación por asentimiento de la sustitución de un miembro del Consejo de Administración del Ente Público de Radiotelevisión Castilla-La Mancha.

La Cámara regional abordará el dictamen de la Proposición de Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística de Castilla-La Mancha, impulsada por el Grupo Socialista, que la semana pasada pasó por la Comisión de Fomento donde fueron aprobadas las 13 presentadas por el PSOE y quedaron rechazadas las 58 del PP y las 50 de Vox, que se mantienen vivas para su debate en Pleno. En la ronda de votaciones fue aprobado el dictamen con el voto favorable socialista y se designó como ponente para su defensa a su diputado Álvaro Toconar.

El siguiente punto tendrá como objetivo la propuesta del PSOE para la retirada del Congreso de los Diputados de la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía, que fue tomada en consideración hace casi un año en Madrid y cuya tramitación encalló en la fase de presentación de enmiendas parciales al texto que había sido previamente respaldado con los votos favorables de PSOE y PP en Toledo en mayo del año pasado.

Tras este debate, se abordarán dos debates generales en relación a la bandera de España en la indumentaria en la Policía Local, que en este caso acumula una Proposición No de Ley del Grupo Vox y una iniciativa sobre el mismo tema del Grupo Socialista, y sobre infraestructuras estratégicas, en este caso a propuesta del Grupo Popular.

Además, la Cámara debatirá y votará una Proposición No de Ley del PP sobre los daños ocasionados por daños al campo en municipio conquense de Casas de Haro. Por último, la oposición formulará tres preguntas orales al Consejo de Gobierno, en el caso de Vox sobre "rechazo a la prioridad nacional" en los servicios públicos, y en el caso del PP sobre el poder adquisitivo en la región y diversidad en la educación.