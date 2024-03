Ribera llama a recuperar las Tablas de Daimiel y pide para ello la unión de fuerzas de instituciones y vecinos

CIUDAD REAL, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, ha mostrado su intención de recuperar el "espacio emblemático" que supone el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, para lo cual ha pedido la suma de fuerzas entre instituciones a todos los niveles, sector empresarial y vecinos afectados.

Durante el acto institucional con motivo del Día del Agua que ha organizado el Gobierno de Castilla-La Mancha en la localidad de Daimiel, ha asegurado que para recuperar este espacio no sólo hay que pensar en el agua superficial, "aquella que nos hace llorar cuando no está"; sino también en los acuíferos, ya que "un acuífero en mal estado es difícil de regenerar".

Un lugar "reconocido hace 50 años" como "un ecosistema único en la península, rico en vida vegetal y animal como espacio de paso de muchas especies".

Por tanto, la recuperación de este hábitat "debe de formar parte del empeño colectivo" pero "requiere la colaboración de administraciones, entidades locales y vecinos, los que legítimamente son herederos y custodios de ese espacio".

"Algo que nos obliga a unas actuaciones para recuperar Las Tablas, para facilitar una prosperidad para el conjunto de los habitantes de la comarca, para garantizar que esa imagen a la que aludían nuestros mayores pueda volver a ser una realidad sin sentir la amenaza", ha apuntado.

COMPROMISO, PERO TAMBIÉN INNOVACIÓN

La ministra ha dicho que el agua es "compromiso, innovación, conocimiento y modernidad", así como la "convicción de que gestionar el agua requiere mimo, inteligencia y dedicación" desde la ciencia y el conocimiento, con "aplicaciones prácticas que permitan hacer un uso excelente de la gestión".

Para ello, reclama un seguimiento del gasto que sirva para analizar mejor cómo se dispone de este elemento, ya que "se puede mejorar en calidad, pero requiere una colaboración entre distintas administraciones y usuarios".

El ciclo del agua no es si no "una manera de mejorar hasta la excelencia" no sólo desde las administraciones, sino desde "cualquier usuario".