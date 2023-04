Rodríguez lamenta las formas del PP al trasladarle su exclusión de las listas y la actitud contra él en esta legislatura

CIUDAD REAL, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP y vicesecretario de este partido por Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, ha manifestado que le duelen las formas del partido al comunicarle que no estaría en la lista autonómica a las elecciones de mayo, presentadas este lunes por el líder del PP Paco Núñez, al tiempo que ha criticado la actitud que su formación ha tenido "contra" su persona.

"Aunque hoy se han hecho públicas las listas del Partido Popular para las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, desde el pasado viernes yo sabía que mi nombre no formaría parte de la candidatura. Fue mediante una lacónica llamada de la secretaria general del PP regional como conocí, sin más explicaciones, que yo no iba a estar en dicha candidatura. Nada que objetar, los puestos no nos pertenecen, y si bien la dirección regional no me ha ofrecido nada, yo tampoco lo he pedido", ha manifestado en su blog personal Al socaire de la atalaya.

De la política, señala, se lleva "grandes amigos, grandes satisfacciones y también grandes decepciones". "Si alguien se ha quedado por el camino tened por seguro que ha sido por su voluntad, no por la mía. En mi ánimo ha estado siempre tender puentes y cerrar heridas internas, lamento que no en todos los casos haya sido así y que otros se hayan aplicado con efectividad a eliminar al que mantenía otras opiniones o aspiraciones internas legítimas. Así lo siento y así lo digo".

También sería deseable, afirma, "algo más de madurez, algo de autocrítica llegado el caso y sobre todo algo más de verdadero liderazgo, que a veces cuando se tiene puede pasar desapercibido, pero que siempre es atronador en el que carece de él".

Esa actitud que reprocha al PP "no ha impedido" que haya desarrollado su trabajo en las Cortes "hasta el último día con la diligencia debida y con lealtad a un proyecto en el que creía". "Nunca he sido un verso suelto, siempre he asumido las decisiones de la dirección y las he defendido, me hayan gustado más o menos y así seguirá siendo. Mi actividad política y parlamentaria ahí queda, se puede comprobar".

Ha señalado que se va de la primera línea de la política "con la dignidad intacta, con la cabeza alta y con la tranquilidad" de saber que siempre ha estado donde el partido le ha requerido, sin pensar en su propio interés o en el de su familia, "sino pensando en el interés general e intentando hacerlo siempre lo mejor posible". "Sin duda habré cometido fallos, porque errar es de humanos, y pido disculpas por ellos. Reivindico el valor de la política para cambiar las cosas y le deseo a los compañeros que continúan en la brega suerte y aciertos".

Esto no es un punto final a su vida política, "pero sí que es un punto y aparte evidente". Por eso, hace ya algunos días, antes de que le comunicaran su exclusión de las listas, pidió el reingreso en la entidad bancaria en la que se encontraba en situación de excedencia.

"Afronto la situación con ilusión y con ganas de crecer profesionalmente. Son cambios que generan cierta incertidumbre, pero que tengo ganas de acometer y de dar el 200% como siempre hago. Seguro que nos seguimos viendo en los mismos sitios, porque presumo de asegurar que a mí la política no me ha cambiado. Soy el mismo con mis cosas buenas y con mis cosas regulares. Las páginas de mi historia siguen escribiéndose y no sé cómo terminará, lo que sí sé es que en esas páginas nunca leerás que me di por vencido. Muchas gracias a todos los que siempre habéis confiado en mí, espero no haberos defraudado", ha concluido en la entrada de este blog.