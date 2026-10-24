Rodríguez (PSOE) tiene "esperanza" en la gente joven y pide que vayan a las urnas a ejercer su "influencia"

La ministra de Vivienda y número uno del PSOE de la provincia de Ciudad Real al Congreso de los Diputados, Isabel Rodríguez. - PSOE

CIUDAD REAL 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y número uno del PSOE de la provincia de Ciudad Real al Congreso de los Diputados, Isabel Rodríguez, ha expresado que tiene "mucha esperanza" en la gente joven de todo el país para que el PSOE siga avanzando en los proyectos que tiene por delante, por lo que ha pedido a este colectivo que vaya a las urnas a ejercer su influencia.

Tras participar en el Congreso Provincial de Juventudes Socialistas que se celebra este sábado en Ciudad Real y recordar su etapa en las Juventudes Socialistas de la provincia, ha afirmado que "el sentimiento que evoca un Congreso de las Juventudes Socialistas en este momento, ante la cita a las urnas el próximo 29 de noviembre, es de muchísima esperanza".

"Tengo muchísima esperanza en la fuerza de la gente joven, de la provincia de Ciudad Real y de la gente joven de todo el país, porque será esa fuerza de la gente joven la que nos permitirá seguir avanzando en las propuestas, en los proyectos que los socialistas tenemos por delante desde la paz a la gestión de desafíos como la inteligencia artificial", ha asegurado.

Ha citado proyectos como "la inteligencia artificial, al combate por el cambio climático y, sin duda, también la respuesta a los problemas de vivienda", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Rodríguez ha reivindicado el compromiso del Gobierno de España con los jóvenes y las políticas de progreso, igualdad y bienestar.

"Hemos trabajado y hemos demostrado que nosotros somos de los que estamos con la gente, de los que estamos con los jóvenes, de los que defendemos el derecho a la vivienda y otros han demostrado y votado, se han retirado la careta muy recientemente en el Congreso de los Diputados, que están del lado de los buitres", ha señalado.

"Por eso, digo a la gente joven les hemos escuchado y que el Partido Socialista está a su lado, que en democracia la movilización social es fundamental, pero que donde más pueden ejercer esa influencia es yendo a las urnas el próximo 29 de noviembre".

RELEVO DE JUVENTUDES SOCIALISTAS

María Montes, que deja el relevo de la Juventudes Socialistas de la provincia de Ciudad Real a Alonso Sánchez Arriaga, ha explicado que le da el relevo a Alonso, "un gran compañero de Arenas de San Juan, que lo va a hacer fenomenal y va a seguir por esa línea, apostando por la juventud".

Por su parte, el que será nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de la provincia de Ciudad Real, ha señalado que "los retos de la juventud" los tienen "a pie de calle".

Por eso, ha puesto el acento en "seguir reivindicando la educación pública, la sanidad pública, todas las medidas que lleva Juventudes siempre por bandera".

De su parte, el secretario general del PSOE de la provincia de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha destacado los logros conseguidos por el Gobierno regional, ha señalado que "este es un momento para trasladarle a los jóvenes socialistas, a los jóvenes que se han comprometido, que pueden ir con la cabeza alta y sin duda que pueden recibir con orgullo que en esta región hemos cumplido".

Además, Caballero se ha referido a las políticas de vivienda. "Somos muy conscientes de los problemas que tienen nuestros jóvenes, pero también somos muy conscientes y estamos implicados en las soluciones" y ha tildado de "incomprensible" la posición de Vox y PP votando en contra de la ley de medidas urgentes de vivienda.