Rojo acusa a Guarinos de echarle del balcón en chupinazo de Guadalajara y Consistorio dice que sí dejó hueco para De Luz

GUADALAJARA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Guadalajara y diputado nacional por el PSOE, Alberto Rojo, considera un ejercicio de "sectarismo y odio político sin precedentes" la actitud de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos (PP) "al impedirle acceder al balcón del Ayuntamiento durante el chupinazo de las peñas que marcaba el arranque de la Semana Grande de Fiestas" este lunes 11 de septiembre. En respuesta, el Ayuntamiento ha señalado que no hay espacio suficiente para acoger a todas las personas que sería deseable en el balcón, pero ha afirmado que si dejó hueco para la portavoz socialista municipal, Lucía de Luz.

Según ha publicado en las redes sociales esta misma tarde, con su decisión de "expulsar" del balcón a quienes son de otros partidos políticos Ana Guarinos "insulta" a todas las personas que hicieron que su candidatura fuese la primera fuerza política en la ciudad.

También ha lamentado la expulsión del balcón de la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, calificando este gesto no solo de sectario sino de "muy grave en términos de lealtad y respeto institucional".

"Esta no es la Guadalajara que quiere la gente. La Guadalajara que convive y que celebra; la Guadalajara Diversa en todos los sentidos. Con estos gestos sectarios, soberbios y de odio político Guarinos solo demuestra su inseguridad y su falta de capacidad para ser la alcaldesa de todas y de todos", ha añadido en las redes.

Según Alberto Rojo, algunos de sus mejores recuerdos de las Ferias de 2022 fueron precisamente los momentos vividos con los ex alcaldes, que él mismo promovió.

"No hay mayor honor que ser alcalde de tu ciudad y quienes hemos tenido esa suerte, sentimos un respeto tremendo hacia quienes también lo han sido", subraya tras recordar que en las fotos de 2022 que él mismo muestra, no solo se puede ver ex alcaldes sino a portavoces de todos los partidos y otras figuras políticas, añade.

Unas críticas a las que se sumaba poco antes la senadora socialista, Araceli Martínez, quien, en declaraciones a los periodistas, ha calificado de "insólito y preocupante" que no se permitiera el acceso al balcón principal del Ayuntamiento durante el chupinazo de Ferias al exalcalde socialista, Alberto Rojo mientras si se facilitó que estuvieran presentes otros ex regidores municipales como José María Bris y otros cargos del PP.

Para la parlamentaria del PSOE, no se trata de una "guerra de balcones", sino de una cuestión de "respeto institucional", por lo que ha reclamado a la alcaldesa "un cambio de actitud y diálogo" ante instituciones que no están gobernadas por el partido al que ella representa.

"Querer ocupar espacios en solitario de forma absurda va en contra de los intereses de Guadalajara", ha abundado la senadora.

Esto "es algo que ha ocurrido por primera vez en una democracia y que no ha sucedido, por ejemplo, con otras personas como el exalcalde José María Bris y un sinfín de cargos del Partido Popular", remarca preocupada ante el hecho de que la ausencia de diálogo esté abriendo una "vía de confrontación" que preocupa a su partido.

Y es que, Araceli Martínez entiende que la alcaldesa "tiene la obligación" de dialogar y de mantener una actitud distinta a la que han visto estos días con otras instituciones que están gobernadas por partidos políticos diferentes al que ella representa", afirma.

Para la senadora, la alternancia de poder es una cuestión que forma parte de una democracia normalizada.

AYUNTAMIENTO RESPONDE

Por su parte, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado explicando que el balcón del Ayuntamiento no tiene espacio suficiente para acoger a todas las personas que sería deseable, añadiendo que no existe protocolo oficial y por ello, "ni siquiera la alcaldesa, Ana Guarinos, intervino en el acto, haciéndolo sólo los representantes de la Peña BO2, encargada este año del pregón".

"En el mismo debe haber espacio para los medios de comunicación, para los peñistas encargados del pregón y para representantes del equipo de gobierno y portavoces del Ayuntamiento de Guadalajara. Y así se hizo, con la decisión de que en el balcón estuviesen la alcaldesa, los tenientes de alcalde (entre ellos el concejal de festejos) y los portavoces de los diferentes grupos políticos, entre ellos, la máxima representante del PSOE en el Ayuntamiento, la portavoz del grupo municipal socialista, Lucía de Luz, quien finalmente no quiso estar en ese emplazamiento", han respondido desde la máxima institución municipal.

En tercer lugar, el Consistorio ha indicado que en ningún momento Alberto Rojo comunicó su deseo de asistencia al acto del pregón y chupinazo en el Ayuntamiento de Guadalajara, ni en su condición de concejal, ni de diputado nacional, ni de exalcalde de la ciudad. "Sí lo hizo, por el contrario, la consejera Sara Simón, a la que se le advirtió que no existía protocolo y que iba a estar en uno de los balcones del Salón de Plenos del Ayuntamiento, contiguos al de alcaldía".

"En todos los actos protocolarios que ha habido hasta el día de la fecha y desde la toma de posesión del actual Equipo de Gobierno, todos los cargos públicos han tenido el lugar que por protocolo les corresponde, y así se puede comprobar en los últimos celebrados, tanto en la Toma de Posesión del Intendente de Policía, Ofrenda Floral, Pregón oficial, Misa de la patrona, como en la Procesión de ese mismo día 8 de septiembre", manifiestan desde el Consistorio.

Así, remarcan que la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, "ha sido durante algunos años vicepresidenta de las Cortes, con tratamiento protocolario similar al de consejero del gobierno de Castilla-La Mancha, y nunca se la ha invitado al Pregón del ayuntamiento, ni se le ha dado acceso al balcón del pregón, siendo alcalde Alberto Rojo y concejal de festejos Sara Simón".

"Ana Guarinos ha asistido varios años al Pregón, participando de la fiesta sin exigencias protocolarias ni acomodo, entendiendo el carácter desenfadado del acto. En la tradicional Recepción de Alcaldes y Concejales el pasado día 9, se ignoró a la alcaldesa y a la Institución a la que representa, dejándola fuera de la primera línea de saludo, algo que tradicionalmente ha sido habitual y que efectuaron el presidente de la

Diputación, el delegado de la Junta y la subdelegada del Gobierno", afirman.

En base a esta última afirmación, desde el Consistorio señalan que no se plantearon hacer público "el supuesto sectarismo con el que se trató a la ciudad y su Ayuntamiento, como anfitrión, y la falta de consideración protocolaria con la alcaldesa de la capital".

"Pedimos a los responsables políticos que se preocupen menos en exigir privilegios de lugar y posición en un acto jaranero y bullicioso como es el chupinazo, en el que los protagonistas son las peñas y no los concejales, ni los exalcaldes ni la alcaldesa. Y que no falten a la verdad cuando intentan trasladar a la sociedad una imagen que no se corresponde con la realidad, ya que desde el Ayuntamiento de Guadalajara se está actuando de forma impecable en relación con el protocolo que corresponde en cada momento y en cada acto que así lo pide".

Por ello, piden "rigor y seriedad". "Una Guadalajara libre de sectarismos, sí, pero también libre de protagonismos inoportunos y provocadores. El Ayuntamiento de Guadalajara no desea avivar falsas polémicas, y continúa con su rumbo de trabajo hacia unas fiestas con cero agresiones y cien por cien diversión", han zanjado.