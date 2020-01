De la Rosa celebra el Gobierno de coalición y le exige derogar reforma laboral

Actualizado 15/01/2020 15:56:29 CET

Espera de 2020 "dar carpetazo" al trasvase, pide una nueva ley educativa y sugiere conectar por tren las capitales de C-LM

TOLEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha celebrado que el Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos, si bien ha dejado clara las exigencias del sindicato, que pasan por derogar la reforma laboral, diseñar un nuevo modelo de fiscalidad más equitativo y que sirva para "sostener" lo público, mejorar el sistema público de pensiones y rehacer la financiación autonómica.

Así se ha expresado momentos antes de ofrecer el tradicional 'Cocido de la Cuesta de Enero' a los medios de comunicación de Toledo, donde ha querido comenzar su intervención condenando los "execrables" asesinatos machistas sufridos en Puertollano y la capital regional esta misma semana.

Entrando en materia, ha dicho que CCOO en la región tiene "esperanza" en una fórmula de Gobierno que "suena bien", toda vez que la conjunción y la voluntad "desde el progreso puede dar resultados positivos para los castellanomanchegos".

Pero ahora toca "humanizar la economía y el mercado de trabajo", un mercado que "ha sido especialmente cruel con los trabajadores". Para De la Rosa, la salida de la crisis "tiene que tener nombre y apellidos", y en el ámbito estatal "hay una tarea apasionante" para un Gobierno que tendrá la "complicidad" de CCOO.

El líder sindical ha pedido que "los trabajadores puedan alcanzar un grado de bienestar" más alto. En este punto, ha recordado cómo el sindicato lleva años exigiendo extremos como la derogación de la reforma laboral o un sistema de pensiones que "garantice unas prestaciones dignas para el futuro".

DEMONIZAR LA REFORMA LABORAL

Paco de la Rosa ha explicado la necesidad de "demonizar" la reforma laboral de 2012 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. En este punto, ha reparado en las palabras del presidente de Cecam, Ángel Nicolás, que abogaba por que las reformas laborales se hagan desde el diálogo. "Ya nos hubiera gustado que Rajoy hiciera la reforma con diálogo y no con nocturnidad y alevosía".

Como resultado, "en estos años han empeorado las expectativas de los trabajadores", ya que esta reforma "ha incrementado en más de 20 puntos la temporalidad en este país".

"Y ha permitido que haya un crecimiento exponencial de algo que llaman 'falsos autónomos'", ha lamentado, en referencia a empresas como Uber, Glovo o Deliveroo.

"MALOS AÑOS EN EL MERCADO DE TRABAJO"

El sindicalista ha abundado en el aumento de contratos a tiempo parcial en los últimos años, extremo para el cual ha sido "esencial" una reforma laboral que "también ha destrozado" las expectativas del mercado de trabajo para las mujeres, "las peor pagadas, las que no tienen contratos indefinidos".

La reforma laboral "consagra al empresario como el único interlocutor capaz de establecer las reglas del juego en una empresa".

Tras reparar en que en Castilla-La Mancha crece en PIB por encima de la media y acumula trimestres con mejoras en términos de empleo o renta per cápita, ha ligado estos buenos datos a que, si bien se incrementa la riqueza, no se reparte bien.

"A nadie se le puede olvidar que el crecimiento de un país está determinado por el consumo interno", ha dicho, por lo que ha defendido la subida del Salario Mínimo Interprofesional proyectada por el nuevo Gobierno para aumentar ese crecimiento.

A este Gobierno progresista que "nace con ilusión", toca pedirle que "por justicia y por futuro" insistir en la petición de derogar esta reforma laboral "con el objetivo de que la nueva reforma sirva para que la situación en general pueda mejorar".

En todo caso, ha defendido que para acometer dicha reforma, también hay que sentar a los empresarios desde la "lealtad" entre sindicatos y patronal.

"Hay que cargarse la prevalencia de los convenios de empresa por encima de los sectoriales. Se puede articular la negociación colectiva, pero hay elementos que tienen que ser troncales y sectoriales, y el salario o la jornada no pueden modificarse por convenios de empresa", ha advertido.

CRECIMIENTO DE PENSIONES MÍNIMAS

Además de estas exigencias, De la Rosa ha sumado la necesidad de que aumenten las pensiones mínimas, ya que con las actuales muchas personas "no viven con dignidad", y en algunos casos tienen que estirarse hasta poder sostener incluso unidades familiares.

Así, "un Gobierno de coalición con el PSOE y Unidas Podemos tiene que hacer una reforma de las pensiones para garantizar un sistema público que las garantice". En esta línea ha cargado contra "economistas asalariados" que dicen que el sistema de pensiones "no es sostenible".

También ha reclamado un nuevo modelo de financiación para redistribuir la riqueza en un pacto que "tiene que hacerse más pronto que tarde".

Dentro de la nueva fiscalidad que exige CCOO, la intención es que todos los problemas del Estado "se puedan resolver desde lo público", algo que no tiene que contradecir el discurso empresarial que pide pagar menos impuestos.

Los avances, ha dicho, no serán posibles "sin una nueva fiscalidad", un sistema "más equilibrado pero que esencialmente permita que el conjunto de servicios públicos que se prestan sean posibles".

"Si aspiramos a educación de excelencia, acabar con las listas de espera o sanidad en la España vaciada, solo será posible si se sostiene desde lo público", ha apuntado, avanzando que a nivel estatal se mantendrán reuniones con nuevos ministros para avanzar en estos ámbitos.

CARPETAZO AL TRASVASE Y CONEXIÓN FERROVIARIA

Paco de la Rosa se ha mostrado confiado además en que este año 2020 y de la mano del nuevo Gobierno estatal se dé "carpetazo" al trasvase Tajo-Segura.

Esto ha de hacerse "sin chantajes" y consiguiendo que "todos los ciudadanos tengan los mismos derechos sobre el agua independiente mente de la región donde vivan". "Si no somos capaces de darle carpetazo definitivo a este trasvase, será un fracaso de la política y de la sociedad, de la que todos formamos parte", ha indicado.

Otra de las sugerencias planteadas como petición al nuevo Gobierno pasa por conectar todas las capitales de Castilla-La Mancha por tren. "Teniendo la alta velocidad que tenemos, es incomprensible que no sea así. Tenemos que vertebrarnos, y hay que hacer inversiones en esta infraestructura", ha abundado.

APLAUDE EL DIÁLOGO CON CATALUÑA

Sobre el conflicto catalán, De la Rosa ha aplaudido el nuevo marco de diálogo enunciado por el nuevo Gobierno.

"El día que se acabe el diálogo se acabará la democracia. Sabemos, porque la memoria no es frágil, qué pasa cuando no hay diálogo", ha dicho, tras lo que se ha felicitado por esa "intención" de establecer puentes entre gobiernos.

Además, ha afirmado que las sentencias judiciales "no resuelven los problemas y los conflictos, y menos los políticos".

PIDE UN NUEVO MODELO EDUCATIVO

Por último, Paco de la Rosa ha abogado por conseguir "un consenso general" para poner en marcha un nuevo modelo educativo "que sirva para avanzar y sea útil para todos".

"Una sociedad no avanza si no cuenta con un modelo educativo que sirva para avanzar. Una nueva ley que no sea un arma arrojadiza", ha agregado.

Para el dirigente sindical "es esencial que desde el Estado se marque un objetivo a corto plazo" en este sentido, al tiempo que ha reclamado mejorar la Formación Profesional para orientarla hacia la búsqueda de empleo.