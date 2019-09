Ruiz Molina pide a PP y Cs aprobar el techo de gasto para dar un mensaje positivo a agentes sociales

Actualizado 26/09/2019 14:14:44 CET

TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido a PP y Ciudadanos aprobar el techo de gasto para los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2020 fijado en 6.619,8 millones de euros "como voto de confianza" porque "es un mensaje que debemos dar a los agentes sociales y económicos de que las cosas se van a hacer bien".

Ruiz Molina ha lanzado esta petición a los grupos parlamentarios durante el debate que se ha sustanciado este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha y, donde a pesar de que PP y PSOE han presentado propuestas de resolución, la votación de las mismas ha quedado postergada al final del pleno, una novedad que se hará con todos los puntos de la sesión plenaria, tal y como ha avanzado el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, al inicio de la misma.

En el transcurso del debate, el consejero ha explicado que si se suman los 5.416 millones de ingresos provenientes del sistema de financiación, más los 1.026 millones del resto de ingresos propios y los 177 millones de ajuste de contabilidad nacional se obtiene la cifra de 6.619 millones que es el límite de gasto no financiero que acordó el Gobierno de Castilla-La Mancha.

"Esta cifra no coincidirá en absoluto con la que figure en el proyecto de presupuestos del próximo ejercicio" ya que, según ha apuntado, "en el límite de gasto no financiero solo se tienen en cuenta los ingresos propios, es decir, que no se tienen en cuenta los ingresos finalistas", en referencia a aquellos que provienen fundamentalmente de la Administración del Estado.

Según ha defendido, se trata del "primer presupuesto en equilibrio presupuestario", lo que "implica déficit cero y cero incremento endeudamiento". Asimismo, ha afirmado que ese límite de gasto no financiero está hecho bajo el compromiso de no incremento del esfuerzo fiscal de los ciudadanos de esta región.

Con este límite de gasto no financiero y con el proyecto de presupuestos que se va a presentar en las Cortes antes del 1 octubre se inicia --ha comentado el consejero-- el ciclo financiero de lo que sería la legislatura y se va a hacer "en una senda de estabilidad presupuestaria" que "nos debe permitir generar riqueza".

Tras las críticas vertidas por PP y Ciudadanos, el consejero ha aclarado que la economía no está entrando en una recesión sino que "hay una certeza de desaceleración", es decir, de que los crecimientos van a ser inferiores a los de los últimos años.

"Hemos sido prudentes y conservadores en las previsiones de crecimiento de la economía", ha defendido Ruiz Molina, quien ha pedido a la oposición ser "prudente" a la hora de hacer determinadas manifestaciones porque hablando de un ambiente "catástrofista" pueden producir el rechazo de quien quiere invertir su dinero en la región.

CS Y LOS MUNDOS DE YUPI

De su lado, el presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejadro Ruiz, ha mostrado sus discrepancias con el consejero de Hacienda porque, a su juicio, plantea una realidad "que está bien en los mundos de Yupi o espinete". Ha pedido "cautela" a Ruiz Molina y ha abogado por modificar el techo de gasto propuesto por el Gobierno.

Según ha apuntado el diputado de Cs, hay que de dar "una visión lo más real posible" de cuál es la situación económica y ha coincidido con el consejero en que "no nos podemos hacer trampas al solitario".

"No queremos que el Gobierno de Emiliano García-Page se convierta en un Barreda 2.0", por lo que ha pedido al consejero que sea realista a la hora de fijar el techo de gasto y "atienda a todos los parámetros que dicen que la economía española está en recesión".

EL PP Y LAS SEÑÁLES QUE NO VE EL GOBIERNO

Desde el PP, el diputado Miguel Ángel Rodríguez ha señalado que el techo de gasto debería contener una "cifra asumible que haga que la Comunidad Autónoma no dispare sus compromisos no financieros en época de bonanza" y, más tarde, eso lleve a "hacer ajustes en tiempos de estrecheces, que parece ser los que vienen de camino".

"Están viendo las señales pero no hacen caso", ha incidido Rodríguez, que ha criticado que el consejero de Hacienda "va embalado" y "corremos el riesgo de pegarnos un tortazo que al final terminaremos pagando todos" ya que, sabiendo que se van a "incumplir" los principales parámetros financieros "sigue en una dinámica de gasto y de pensar que por arte de magia van a cuadrar las cuentas".

Además, ha cuestionado que el aumento del gasto vaya a ir a médicos o enfermeros, convencido de que lo hará para incrementar "la administración paralela" por los "cargos a dedo y organismos duplicados que quieren volver a crear" en el Gobierno regional, mientras los datos apuntan a que, entre otras cosas, se va a volver "a destruir empleo".

PSOE: CLM ESTÁ AHORA MEJOR PREPARADA

Desde el PSOE, el diputado Ángel Tomás Godoy ha contestado al PP que las previsiones económicas hablan de crecimiento" y que la región está ahora mejor preparada "para soportar esta fase del ciclo económico con mejores garantías" que en el pasado, y que con este Gobierno se ha vuelto a crear empleo.

Godoy ha subrayado, además, que los datos "avalan la trayectoria" de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, y que no haber cerrado el techo de gasto para traer el presupuesto a las Cortes "hubiese sido un error".

El diputado socialista también ha confiado en una "mayor sensibilidad" por parte de las Cortes generales que salgan de las próximas elecciones para poder modificar la senda del déficit a fin de "destinar más recursos a la sanidad, la educación y los servicios sociales".

LAS PROPUESTAS DE LOS GRUPOS

La resolución que ha presentado el PP recoge que las Cortes no pueden aprobar el techo de gasto "por estar basado en previsiones carentes de necesario rigor" y "por los graves perjuicios que podría causar a la economía de Castilla-La Mancha, a las cuentas de la Junta de Comunidades y a los servicios que se prestan a los ciudadanos".

Por su parte, la resolución del PSOE refleja que las Cortes muestran y dan su conformidad al límite de gasto no financiero e instan al Gobierno regional a que en la elaboración de los presupuestos para 2020, en base al límite de gasto no financiero, se priorice la prestación de unos servicios públicos de calidad, la competitividad empresarial, la creación de empleo, la sostenibilidad medioambiental y la lucha contra la despoblación.