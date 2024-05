Un ruta motera entre Ayna y Peñas de San Pedro, evento principal del aniversario del XI Rock N'Riders HDC Albacete

ALBACETE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El XI aniversario del Rock N'Riders HDC Albacete tendrá lugar desde este viernes 17 al domingo 19 de mayo. Las localidades de Ayna y Peñas de San Pedro serán los grandes escenarios protagonistas, además de una programación que incluye cinco conciertos de destacados grupos y una ruta motera entre ambos municipios.

Así lo han avanzado en rueda de prensa el diputado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, junto al alcalde de Ayna, Juan Ángel Martínez, y al secretario del Harley Davidson Club (HDC Albacete), Roberto Martínez Jareña.

Este encuentro contará con unos 300 moteros y moteras procedentes de diferentes puntos de la geografía española y europea (Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca o Noruega), tal y como ha informado la Diputación de Albacete en nota de prensa.

Los cinco conciertos se distribuirán entre las dos localidades, comenzando el viernes 17 de mayo con las actuaciones de Búfalo y The Von Dread's en Ayna, y continuando el sábado 18 con presentaciones de The Rollovers en Peñas de San Pedro y The Niftys y AB/CT de nuevo en Ayna. También se ha organizado una comida de hermandad en Ayna el sábado, así como degustaciones, visitas al museo y la ruta 'Amanece, que no es poco'

Tal y como ha subrayado el diputado provincial, este evento no sólo celebra la cultura motera y musical, sino que "resalta el potencial de la provincia de Albacete como destino de eventos de gran calibre", agradeciendo públicamente al Harley Davidson Club Albacete su impulso constante al mayor lucimiento de este encuentro, y a los ayuntamientos de Ayna y Peñas de San Pedro por su colaboración para llevar a cabo esta undécima edición, llamada a seguir ampliando su fama.

Gómez ha destacado que este tipo de citas son clave para "dar a conocer los pueblos y esta provincia y favorecen el desarrollo económico local", señalando que cada actividad que la Diputación ayuda a promover busca generar oportunidades socioeconómicas, potenciar el turismo y proyectar la imagen de las localidades, promoviendo sus recursos y riqueza.

La Diputación de Albacete ha colaborado en la organización del evento, proporcionando soporte logístico, así como la impresión de material de difusión a través del Servicio Provincial de Imprenta. "Es un placer para la Diputación colaborar con esta iniciativa, en línea con nuestro compromiso firme con la cultura, el deporte y el ocio que se enfocan a la revitalización de las distintas zonas y la cohesión y puesta en valor del gran potencial del medio rural", ha afirmado.

GRATITUD Y APOYO

En nombre de Ayna, su alcalde, Juan Ángel Martínez, que ha agradecido a la Diputación de Albacete que "esté siempre cerca de los Ayuntamientos", ha explicado que el Consistorio suma apoyo logístico al desarrollo de este encuentro, apuntando que, "para un pueblo que cuenta con once niños en la escuela, es muy importante acoger este gran evento".

Asimismo, ha mostrado su gratitud a los responsables del Harley Davidson Club Albacete por elegir esta localidad, que ya cuenta con todos sus alojamientos rurales completos para la ocasión, "y estamos derivando a visitantes a otros puntos de la Sierra del Segura", señalando que este tipo de iniciativas dinamizan tanto la localidad en la que se desarrollan como la comarca.

Además, Martínez ha señalado el potencial turístico Ayna, apuntando que esta cita es una oportunidad para que se dé más a conocer "en el mundo de las dos ruedas", explicando que se trata de una zona a la que cada vez llega más turismo motero "que está cada vez más en auge".

Por su parte, Roberto Martínez, secretario del Harley Davidson Club, ha detallado las actividades que se han organizado, avanzando que se espera un retorno económico de 150.000 euros en la localidad, al tiempo que ha agradecido el apoyo "que siempre presta la Diputación de Albacete, así como los ayuntamientos que colaboran".