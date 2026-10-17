La Ruta Provincial de los Valores Quijotescos de la Diputación de Ciudad Real llega a Pedro Muñoz

Ruta Provincial de los Valores Quijotescos en Pedro Muñoz. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Diputación de Ciudad Real y responsable del Área de Impulso Cultural y Turístico, María Jesús Pelayo, ha destacado este sábado en Pedro Muñoz la importancia de acercar el legado de Miguel de Cervantes y los valores universales del Quijote a todos los públicos, con iniciativas que refuercen la identidad manchega y contribuyan a generar nuevas oportunidades de desarrollo en los municipios de la provincia.

Así lo ha manifestado en el marco de la Ruta Provincial de los Valores Quijotescos, una iniciativa promovida por la institución provincial que ha convertido la localidad en un espacio de encuentro en torno a la cultura, el patrimonio, la gastronomía y las tradiciones de La Mancha, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

La Ruta Provincial de los Valores Quijotescos ha ofrecido este sábado en Pedro Muñoz una jornada de convivencia y participación en torno al patrimonio cervantino, con actividades dirigidas a públicos de diferentes edades y propuestas culturales, teatrales, gastronómicas y musicales que han permitido acercar la figura del Quijote a la ciudadanía desde distintas perspectivas.

La iniciativa forma parte de la apuesta de la Diputación de Ciudad Real por reforzar el conocimiento y la difusión del legado cervantino, promover los recursos culturales y turísticos de los municipios y favorecer que la identidad manchega se convierta en un elemento de cohesión territorial y de generación de oportunidades para la provincia.

Pelayo, que ha participado en la jornada junto al alcalde de Pedro Muñoz, Alberto Lara Fonseca, ha expresado su satisfacción por la respuesta de vecinos, familias y visitantes a una programación que combina actividades culturales, propuestas gastronómicas y experiencias participativas para todas las edades.

Ha subrayado, además, que el objetivo de la Diputación es que el legado cervantino trascienda su dimensión literaria y se convierta en un elemento de identificación colectiva y de promoción turística para toda la provincia.

"Se trata de generar identidad. El turismo y la promoción no son nada si no los identificamos con algo", ha señalado la vicepresidenta primera, quien ha defendido que la vinculación de Ciudad Real con el Quijote y Miguel de Cervantes constituye una oportunidad excepcional para proyectar la riqueza cultural y patrimonial del territorio.

Ha asegurado que Pedro Muñoz ocupa un lugar destacado en el universo cervantino y ha valorado la coincidencia de la Ruta Provincial de los Valores Quijotescos con la celebración de un congreso de traducción vinculado a la colección cervantina de la localidad, que ha reunido a especialistas y profesionales de reconocido prestigio.

Pelayo ha puesto de relieve el interés de este encuentro, en el que, según ha explicado, incluso expertos con una dilatada trayectoria en el estudio de Cervantes han reconocido haber descubierto nuevos aspectos de su obra.

Una circunstancia que, a su juicio, demuestra que el conocimiento del Quijote continúa ofreciendo posibilidades de aprendizaje y divulgación.

Se ha referido al programa de formación de los Agentes Quijote, impulsado por la Diputación y dirigido, entre otros colectivos, a guías y profesionales de bibliotecas.

Ha comentado que esta iniciativa permite ampliar los conocimientos sobre Cervantes incluso entre personas familiarizadas con su legado y ha mencionado la participación de estos agentes en las actividades celebradas en Pedro Muñoz.

Asimismo, ha incidido en que la promoción cultural y turística debe tener una repercusión directa en los municipios.

"El objetivo prioritario para nosotros es generar riqueza", ha afirmado, en referencia tanto al aprovechamiento del patrimonio cultural como a la creación de actividad y oportunidades económicas vinculadas a los recursos propios de cada localidad.

En este contexto, ha valorado especialmente la implicación del talento local y del tejido asociativo en la programación, con la participación del obrador ARREA, del profesional Fran Gómez y de la Asociación Contra el Cáncer, cuya colaboración ha permitido incorporar a la jornada propuestas gastronómicas y una vertiente solidaria.

Pelayo ha insistido en la importancia de que estas iniciativas tengan proyección más allá del ámbito provincial, pero también de que sean los propios habitantes de los municipios quienes disfruten y participen de ellas.

Ha señalado que actividades como los talleres infantiles, las rutas y las experiencias gastronómicas permiten que las nuevas generaciones conozcan el Quijote y se familiaricen con una parte esencial de la identidad manchega.

Su aspiración, ha dicho, es que Pedro Muñoz gane visibilidad nacional e internacional gracias a su patrimonio y a la presencia de especialistas en el congreso cervantino, al tiempo que sus vecinos encuentran nuevas oportunidades para disfrutar de la cultura y participar activamente en la vida de su municipio.

PROYECCIÓN CULTURAL DE PEDRO MUÑOZ

Por su parte, el alcalde de Pedro Muñoz, Alberto Lara Fonseca, ha destacado la intensa programación cultural que acoge la localidad durante este fin de semana y ha asegurado que el municipio se está situando como un referente de la cultura en la provincia de Ciudad Real, con la figura universal del Quijote como principal elemento de unión entre las distintas actividades.

Lara ha resaltado la importancia del congreso de traducción organizado en torno a la colección cervantina de Pedro Muñoz y su coincidencia con la celebración de la Ruta Provincial de los Valores Quijotescos, una circunstancia que, según ha indicado, refuerza la vinculación del municipio con la obra de Cervantes y amplía su proyección cultural.

A continuación, ha puesto en valor la gastronomía manchega como parte fundamental de la programación y ha destacado la participación del obrador ARREA, una empresa local que, a su juicio, está desarrollando una importante labor para dar a conocer sus productos y contribuir a la promoción gastronómica de Pedro Muñoz.

Asimismo, ha agradecido expresamente a María Jesús Pelayo y a la Diputación de Ciudad Real su apuesta por incluir a Pedro Muñoz en esta iniciativa provincial y por contribuir a situar el municipio "en el centro de este mapa de la cultura, de la historia y de la gastronomía".

Lara también ha expresado su satisfacción por la acogida de las actividades y por la implicación de los vecinos en una programación preparada con especial dedicación.

Ha asegurado que la respuesta del público demuestra el interés que despiertan las propuestas culturales vinculadas al Quijote y ha calificado de éxito el desarrollo de este intenso fin de semana.