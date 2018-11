Sánchez anuncia la inclusión de la ciberseguridad, la robótica, 'big data' y realidad virtual en la FP

Publicado 13/11/2018 15:24:58 CET

Castilla-La Mancha considera que el nuevo Plan de modernización de la FP pondrá en sintonía los equipos de los centros con los de la empresa

MADRID/TOLEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Gobierno ha iniciado el desarrollo de cursos de especialización de Formación Profesional (FP) con "contenidos asociados a la industria 4.0", y que incluirán formación en áreas como la ciberseguridad, la robótica, el 'big data' y el análisis de datos, la fabricación 3D o la realidad ampliada y la realidad virtual. Según el presidente, esta renovación afectará a doce titulaciones de FP.

"Ha llegado la hora de que, de una vez por todas, la FP cuente con todo el apoyo del Gobierno de España", ha proclamado Sánchez calificando esta etapa formativa como "un motor de futuro y progreso" que supone una "prioridad" para su Ejecutivo para "fortalecer el sistema productivo" con "talento cualificado y empleabilidad de calidad", también para consolidar un "modelo de crecimiento sostenible y sostenido capaz de crear empresas con empleos y suelos dignos", según el presidente del Gobierno.

"Apostamos por la FP en el marco de una política de Estado con tres objetivos: incrementar la productividad, la competitividad y la innovación ante una globalización exigente, contribuir a la empleabilidad con una lógica de aprendizaje permanente, y activar el ascensor social que se había quedado bloqueado en los últimos años", ha expuesto Sánchez en la inauguración del encuentro '+Futuro +Progreso = +FP. La educación que desarrolla el talento', que se celebra este martes en el Auditorio del Museo Nacional del Prado de Madrid.

El presidente ha subrayado el compromiso de su Gobierno con la FP apuntando que "es la primera vez que cuenta con un Ministerio" adjunto a Educación, y recordando que su Ejecutivo ya ha mantenido reuniones con los sindicatos y la patronal para "adaptar a las nuevas realidades" la FP con "la participación de las empresas" en el diseño de nuevas titulaciones con el objetivo de incrementar el alumnado en esta etapa formativa, que en España está muy por debajo que otros países del entorno, según la OCDE.

"PROBLEMA ESTRUCTURAL"

"Sería irresponsable negar que tenemos un problema estructural en la FP", ha admitido Sánchez. "Lo debemos resolver porque las empresas no ven satisfechas sus demandas de perfiles profesionales, y los jóvenes se encuentran con dificultad para conseguir un empleo, y eso no se puede permitir con un 15% de desempleo. No podemos permitir que salir de la crisis suponga entrar de forma estructurada y permanente en la precariedad", según el presidente.

Sin embargo, Sánchez ha señalado otros datos que, en su opinión, invitan al optimismo. Como que la FP tiene una tasa de ocupación del 74% en un país "donde hay tanto desempleo juvenil". "Lo que demuestra que es la mejor forma de combatir la lacra del paro", ha añadido, apuntando que en la próxima década el 86% de los puestos de trabajo requerirán "ser ocupados por perfiles de cualificación medio o alto".

"Debemos aspirar a una FP como plan que garantice la prosperidad y para ganar la década que hemos perdido durante los años de la crisis. Y que sea vista como una formación de gran interés: ningún país avanzado puede permitirse una FP poco estimada", ha dicho lamentando que en ciertos ámbitos prevalezca una "imagen social injusta de la FP que no se corresponde con el momento que vivimos".

"Debemos empezar a prestigiar la FP, en términos formativos y profesionales, para que no haga falta hablar bien de la FP, sino para que hable por si sola", ha afirmado Sánchez, que durante su discurso ha avanzado que tanto el Ministerio de Educación como el de Trabajo han comenzado a trabajar para crear un "sistema integral de FP" que "reconozca la formación de cada persona independientemente de cómo la haya adquirido".

FP FLEXIBLE Y SIN BUROCRACIA

Organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, al encuentro '+Futuro +Progreso = +FP. La educación que desarrolla el talento' ha reunido a más de 400 personas del mundo educativo y empresarial a lo largo de la jornada. Por parte del Gobierno también han acudido la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y la de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que han intervenido en el acto.

Celaá ha explicado en un coloquio junto a Valerio que el objetivo del Gobierno es "elevar la cualificación de la población activa", y ha recalcado que en la transformación de la FP se requiere la colaboración de "manera responsable" de la empresa y los agentes sociales para anticiparse a la demanda de perfiles profesionales. "No puede haber un FP en el sistema educativo sin contacto directo con la empresa ni con los agentes sociales. La empresa necesita la FP y la FP a la empresa", ha proclamado.

"Queremos un FP sin burocracias, flexible, no es de recibo que en este mundo en el que vivimos que se tarde cuatro años en ofertar un título sobre un nuevo perfil profesional", ha explicado la titular de Educación, que ha abogado por implantar títulos que correspondan a las necesidades de cada región española. "Hay que dejar que la FP respire y adapte a cada territorio", ha dicho en referencia a las diferencias del tejido productivo que existen entre las comunidades autónomas.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha incidido en la importancia de la formación permanente. "Tenemos claro que la formación tiene que ir desde los 0 a los 65 años, y tiene que ser permanentemente continua. No vale solo con la FP antes del empleo para prepararse para ser empleable en un determinado oficio. Ha pasado a la historia que una persona pase 40 años haciendo lo mismo, en la misma empresa y con las mismas técnicas", ha expuesto Valerio.

"Quién apuesta por la FP va a tener presente y futuro laboral", ha asegurado la titular de Empleo, que ha señalado la necesidad de lograr la acreditación de competencias para que personas desempleadas puedan regresar al mercado laboral. "No debemos olvidarnos de las personas que se nos están quedando en la cuneta, en los parados de larga duración, y es importante la acreditación de las competencias para que puedan obtener un certificado que les permita volver al mercado laboral", ha señalado.

CASTILLA-LA MANCHA

De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, que ha asistido también a este encuentro, se ha mostrado convencido de que el nuevo Plan de modernización de la FP y las TIC en centros educativos pondrá en sintonía los equipos de los centros con los que posteriormente utilizará el alumno en la empresa.

Durante sus declaraciones, el titular de Educación ha destacado que "cuando hablamos de FP, no solo tenemos que apostar por la formación de los docentes, importante, tampoco solo por la mejora de las infraestructuras centros, también fundamental, sino también por la dotación de las aulas con equipos que se asemejen a los que posteriormente los alumnos utilizarán en la empresa", según ha informado la Junta en nota de prensa.