La sanidad pública de C-LM ha multiplicado por 72 su producción fotovoltaica para autoconsumo desde 2020

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CIUDAD REAL 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La red sanitaria pública de Castilla-La Mancha ha multiplicado por más de 72 su producción de energía solar fotovoltaica desde 2020, pasando de cerca de 80.000 kilovatios hora a seis millones kilovatios hora en 2025, como resultado de la incorporación progresiva de instalaciones destinadas al autoconsumo en hospitales, centros de salud, centros de especialidades y edificios administrativos dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Esta evolución ha permitido incrementar la generación de energía renovable en los centros sanitarios y reducir las emisiones asociadas a su funcionamiento, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Durante 2025, la producción fotovoltaica del Sescam permitió evitar la emisión de 1.620 toneladas de CO*, mientras que en el primer semestre de 2026 se han generado ya 3.223.235 kilovatios hora, con otras 912 toneladas de emisiones evitadas.

Estos datos han sido destacados este sábado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante la presentación de la tercera fase del proyecto de instalación de energía fotovoltaica del Hospital General Universitario de Ciudad Real, una iniciativa desarrollada desde finales de 2023 para incrementar la capacidad de autoconsumo energético del complejo hospitalario.

Fernández Sanz ha señalado que la mejora de la eficiencia energética forma parte de la modernización de las infraestructuras sanitarias públicas y ha subrayado la importancia de combinar la incorporación de energías renovables con la renovación de equipos, la optimización de instalaciones y una gestión más eficiente de los consumos.

En este sentido, ha recordado que los hospitales mantienen su actividad las 24 horas del día, los 365 días del año, y requieren un suministro energético continuo para garantizar el funcionamiento de sus servicios asistenciales, equipos electromédicos, sistemas de climatización y otras instalaciones esenciales.

UNA ESTRATEGIA EXTENDIDA AL CONJUNTO DE LA RED SANITARIA

El Sescam cuenta con instalaciones fotovoltaicas distribuidas por diferentes gerencias sanitarias, con una potencia instalada de aproximadamente 5,8 megavatios pico.

La planificación regional incluye nuevas actuaciones con una potencia conjunta prevista de aproximadamente 1,18 megavatios pico, cuya puesta en funcionamiento está prevista mayoritariamente para 2027, con el objetivo de incrementar progresivamente la capacidad de autoconsumo de los edificios sanitarios.

A esta línea de actuación se suma la implantación de una plataforma inteligente de monitorización centralizada, que integra actualmente 15 instalaciones fotovoltaicas y permite supervisar su producción energética en tiempo real, comparar rendimientos, detectar incidencias y optimizar las tareas de mantenimiento.

Paralelamente, durante 2025 se destinaron más de 436.000 euros a actuaciones de eficiencia energética en diferentes gerencias sanitarias, centradas principalmente en la renovación de equipos y la optimización de instalaciones.

En 2026 se encuentran en tramitación nuevas intervenciones por importe de 1.422.000 euros.

Asimismo, en el marco del Programa Feder Castilla-La Mancha 2021-2027, se han aprobado este año dos operaciones relacionadas con la mejora del comportamiento energético de los edificios sanitarios: una inversión de 3,17 millones de euros para actuaciones de eficiencia energética en el Hospital General de Almansa y otra de 1,59 millones de euros para instalaciones solares fotovoltaicas en centros del SESCAM.

TRES FASES PARA INCREMENTAR EL AUTOCONSUMO ENERGÉTICO DEL HOSPITAL DE CIUDAD REAL

El Hospital General Universitario de Ciudad Real desarrolla desde finales de 2023 un proyecto de implantación progresiva de instalaciones solares fotovoltaicas destinadas al autoconsumo, aprovechando las cubiertas de diferentes edificios del complejo hospitalario.

La primera fase, ejecutada sobre los cuatro módulos de hospitalización, incorporó 394 paneles solares, con una inversión de 201.609 euros.

Durante 2025 esta instalación produjo más de 347.000 kilovatios hora, superando la producción inicialmente estimada.

La segunda fase entró en funcionamiento en diciembre de 2025 sobre las cubiertas del Edificio Técnico de Instalaciones.

Cuenta con 605 paneles solares y una inversión cercana a los 294.000 euros, con una producción anual estimada superior a los 461.000 kilovatios hora.

La tercera fase del proyecto, presentada hoy, contempla la instalación de otros 432 paneles solares sobre las cubiertas de Consultas Externas, con una inversión adjudicada de 185.130 euros.

Una vez operativa, tendrá una capacidad de producción anual estimada de 333.741 kilovatios hora y permitirá evitar la emisión de aproximadamente 86 toneladas de CO* equivalente al año.

En conjunto, las tres fases representan una inversión adjudicada de más de 680.000 euros y la instalación de 1.431 paneles solares.

Cuando todas estén plenamente operativas, se estima que permitirán producir más de 1,13 millones de kilovatios hora anuales, cubrir aproximadamente el seis por ciento del consumo eléctrico del hospital y alcanzar un ahorro económico anual de unos 153.000 euros.

Las tres actuaciones cuentan con una cofinanciación del 85 por ciento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del Programa Feder Castilla-La Mancha 2021-2027.

CUIDAR DEL MEDIOAMBIENTE TAMBIÉN ES CUIDAR DE LA SALUD

Durante su intervención, el consejero ha relacionado estas actuaciones con el concepto One Health, Una Sola Salud, que reconoce la estrecha vinculación entre la salud humana, la salud animal y la de los ecosistemas.

En este sentido, ha recordado que las condiciones ambientales, la contaminación y los efectos del cambio climático tienen consecuencias sobre la salud, especialmente entre las personas más vulnerables, y que los sistemas sanitarios tienen la responsabilidad de atender esas consecuencias y contribuir a reducir el impacto ambiental de su propia actividad.

Fernández Sanz ha destacado también que la eficiencia energética permite gestionar de forma más responsable los recursos públicos y reducir los costes asociados al funcionamiento de los centros sanitarios, favoreciendo su sostenibilidad a largo plazo.

"Cuidar de la salud de las personas también significa cuidar del entorno en el que viven. Porque cuidar del planeta es también cuidar de nuestra salud. Y esa es, precisamente, la esencia de Una Sola Salud", ha concluido el consejero.